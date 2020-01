Doktor Sova: Pročistěte svoje tělo od usazenin a těžkých kovů saponiny

Jíte často a rychle? Přejídáte se? Hltáte jídlo, protože pořád někam spěcháte? Žaludek nestihne strávit jednu dávku jídla a vy už do něj cpete další? Vaše tělo tak trpí a vznikají v něm usazeniny, které jsou životu nebezpečné. Trávicí ústrojí si totiž nemá kdy oddychnout a pročistit se. Zázrak přírody saponiny vás zbaví všech škodlivin a těžkých kovů v těle.

Dospělý člověk v sobě může nosit až 3 kilogramy usazenin, a to v různých orgánech těla

Existují různé přípravky, které pročišťují organismus, ale pouze některé z nich jsou opravdu účinné. Slyšeli jste už o saponinech? Saponiny jsou látky pocházející z rostliny rostoucí na poušti jménem Yucca shidigera, která je extrémně odolná. Daří se jí na slunci, ale i v minusových teplotách. Palma dokáže přežít ve velmi nehostinných podmínkách při teplotách od -15 °C v noci až po +50 °C přes den. Saponiny, které rostlina obsahuje, pění jako mýdlo, a právě tyto látky mají blahodárný vliv na lidský organismus a dokáží vyčistit tělo od škodlivin a toxinů.

„Usazeniny zcela zaizolují část sliznice, a vzniká silné povrchové napětí. Nečistoty brání žaludečním šťávám přestoupit do žaludeční dutiny. Místo toho, aby se šťávy zapojily do trávicího procesu, začnou atakovat žaludeční stěnu. Z člověka se stává pacient, který si stěžuje, že má po jídle oheň v žaludku. To jsou příznaky zánětu žaludeční stěny. Pak je už jen krok k zahnízdění helikobaktera, což je bakterie, která napadá sliznici žaludku a způsobuje žaludeční vředy,“ vysvětluje MUDr. Oto Sova, CSc., vědec a biochemik z vědecko-výzkumného ústavu BOOS BS.

MUDr. Oto Sova, CSc.

- lékař, biochemik

- po pětadvacetiletém působení v Akademii věd od roku 1991 vlastní soukromý výzkumný ústav BOOS – Biologické substance v Košicích na Slovensku

- ústav se zabývá výzkumem vakcín, očkovacích látek, enzymů a saponinů. Saponiny doktor Sova zkoumá víc než sedmadvacet let.

- v současnosti působí ve společnosti Reparexshop - napsal 89 vědeckých publikací, 6 monografií, je autorem 49 patentů. Získal stříbrnou medaili SAV za zásluhy v biologických vědách.

- je účastníkem a přednášejícím na kongresech na Slovensku i ve světě

Dva druhy saponinů – steránové a terpenové – obsahuje doplněk stravy nové generace Diamond Yacca. Steránové saponiny vám pročistí trávicí trakt a terpenové zase zbylé části těla. Usazeniny se tvoří v celém těle, tedy i v trávicím systému. Největší dopad můžeme sledovat v tlustém střevě. Může za to především špatně rozkousaná strava, nedostatek vlákniny, špatný pitný režim, stres a málo pohybu.

„Saponiny působí na principu snížení povrchového napětí na plochách orgánů. Mohli bychom je přirovnat k běžnému pěnivému saponátu v domácnosti, který čistí povrchy od nečistot. Tím, že ve všech orgánech těla, počínaje střevy, přes žaludek, slinivku, žlučník, cévy, nervy, klouby a kůži snižují povrchové napětí nežádoucích sedimentů a zároveň je ředí, napomáhají je tak odstranit z lidského těla,“ říká MUDr. Oto Sova ze společnosti Reparexshop.

Saponiny se nachází také v zelenině, jako je hrách, fazole, rajčata, brambory, ale také v ovoci. Bohužel však jen ve velmi malém množství. Diamond Yacca, který saponiny obsahuje ve velkém množství, je přitom vhodný i pro děti a těhotné. Saponiny se totiž člověk nemůže předávkovat – volně přecházejí do organismu a vylučují se slinami, stolicí a močí.

Nánosy na stěnách střev mohou být i příčinou obezity. Dospělý člověk v sobě může nosit až 3 kilogramy usazenin, a to v různých orgánech těla. Pokud se usadí ve střevech, narušuje se rovnoměrné vstřebávání živin, čímž se vytváří falešný pocit hladu, který nutí člověka pořád jíst. Pružnost střev se vlivem usazenin snižuje a potrava se už neposouvá ve střevech tím správným fyziologicky stanoveným tempem. Více se dozvíte na www.reparexshop.cz.