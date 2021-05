Profesor Špinar vysvětluje, kdy jsou otoky nebezpečné. Nepostihují totiž jen nohy, ale i srdce a plíce

Jsou nepříjemné a neestetické. Co hůře, mohou být známkou zdravotních problémů s dlouhodobými důsledky. Řeč je o otocích dolních končetin, břicha nebo dokonce plic. Právě ty jsou jedněmi z typických příznaků chronického srdečního selhání, kterým trpí minimálně 15 milionů Evropanů a do života vstoupí každému pátému nad 40 let. Na co si dávat pozor vysvětluje prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC.