Prošlé jídlo: Někdy je konzumace možná, jindy však jde o hazard se zdravím

Přísnějším je datum použitelnosti - "spotřebujte do". Po jeho uplynutí se potravina nepovažuje za bezpečnou, nesmí se prodávat a neměla by se konzumovat. Datum uvádí v pořadí den, měsíc a rok. V případě potravin s dobou použitelnosti kratší než tři měsíce se uvádí den a měsíc.

Druhou možností je datum trvanlivosti. To má trochu jiný význam. Potravina může být bezpečná i po jeho uplynutí, dokonce je možné poté ji prodávat, pokud je ještě v pořádku. V závislosti na formátu data se uvádí slovy "minimální trvanlivost do" (den, měsíc, rok) nebo "minimální trvanlivost do konce" (měsíce, rok nebo pouze rok). Pokud se uvádí bez konkrétního dne, pak se považuje za konec trvanlivosti poslední den uvedeného měsíce nebo roku.

Každá potravina vydrží jinak

Třeba vejce je možno konzumovat až tři týdny po uplynutí minimální doby trvanlivosti. Voda ve skleněných lahvích, která je skladována v chladu a tmě, by měla nenačatá vydržet i dva roky. Pokud je v PET lahvích, pak v pohodě rok. Načaté vody je ale dobré spotřebovat do tří dnů.

Jogurty se dají konzumovat do tří týdnů po uplynutí minimální doby trvanlivosti. Nebojte se ani nafouknutého víčka, to je jen známka působení kyseliny mléčné. Trvanlivé mléko vydrží neotevřené i tři měsíce, čerstvé pak nejvýše osm dní. Po otevření by obě měla být spotřebována do tří dnů. Pak už hrozí vznik bakterií a plísní.

U čokolády se někdy po čase objeví šedý povlak. Ten ale nesignalizuje, že je stará, ale to, že se špatně skladovala. Povlak, kterému se říká "tukové výkvěty", je tvořen ztuhlým tukem. Taková čokoláda není zdravotně závadná, ale její chuť může být méně kvalitní.

Rozhoduje zdravotní stav

Dali jste si úmyslně nebo i omylem potravinu, která byla prošlá či zkažená? Pak velmi záleží na zdravotním stavu člověka, který zkaženou potravinu snědl, a samozřejmě také v jakém množství. Podle toho se potom mohou dostavit následky. ​

Nejvíce ohrožené jsou nemocné osoby (i chronicky nemocní), malé děti a staří lidé. U rodinného stolu se stejným pokrmem tak mladí rodiče ve výborné kondici nemusí mít vůbec žádné potíže, školák odnese zkaženou lahůdku průjmem a babička, těžká diabetička s nemocným žlučníkem, skončí v nemocnici.

Potíže se dostaví klidně i za 12 hodin, nejčastěji to jsou bolesti břicha, křeče, zvracení, zvýšená teplota, průjem nebo horečnaté stavy. Kromě problémů se zažívacím traktem mohou nastat velké bolesti hlavy nebo také rozostřené vidění.

Toxiny mohou poškodit nervovou soustavu

Ve zkažené potravině se totiž vyskytují i toxiny a právě ty to mají na svědomí. Za dva dny můžeme být fit, ale osoba s chronickým onemocněním (třeba srdce a cév) si potom léčí zhoršení základního onemocnění ještě třeba měsíc. Závažný průběh má u oslabených lidí úporný průjem, zvracení a horečky, které dokonce mohou vést i k úmrtí.

Existují však i potraviny, které nemusí mít datum trvanlivosti vůbec. Jedná se o neupravované čerstvé ovoce a zeleninu, vína, nápoje, které mají více než 10 % alkoholu, ocet, sůl, cukr nebo žvýkačky.