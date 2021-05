Psychické problémy a rakovina: Lékař vysvětluje, jak deprese souvisí s vážnými nemocemi a co určitě nedělat

To, že psychické problémy jsou stále častější překážkou ke spokojenému životu, je zkrátka holý fakt. Na druhé straně nejde však úplně opomenout, že o psychických problémech se v posledních letech stále více mluví.

„Lidé začali takovéto záležitosti vnímat podobně jako třeba chřipku nebo rakovinu. Něco má zkrátka svoje příčiny, průběh i řešení. A hlavně i samotné psychické problémy mohou jednoduše připravit člověka o radost ze života či dokonce samotné zdraví,“ vysvětluje doktor Fadiv Hovorka.

Maximalizace výdělku i snaha o dosažení cíle

Proč se vůbec lidé stále více potýkají s psychickými problémy? Důvodů je několik. V posledních letech se stále více lidí zaměřuje na maximalizaci svého zisku či dosažení svého vysněného kariérního cíle. „Vlivem jsou ale podle psychoterapeutů i například sociální sítě, které velmi dobře prezentují životy druhých a tudíž, ať chceme nebo nechceme, evidentně srovnávají naše životy se životy těch druhých.“

Dalším důvodem může být podle psychoterapeutů i to, že v dnešní době máme daleko více možností v tom, co můžeme zkrátka dělat, je možné si řídit život daleko více podle sebe, než tomu bylo například před revolucí. To totiž může vést i k tzv. "rozhodovací paralýze", tedy neschopnosti se pohnout z místa a nakonec z tzv. apatie nebo strachu se bát udělat jakoukoliv změnu.

Příznakem deprese nebo vážnější úzkosti může být také apatie a neschopnost radovat se z věcí, zážitků či koníčků, které vás dříve těšily.

Jak poznat stres od depresí či úzkostí?

Obecně to lze vystihnout termínem, že tehdy, když nám problémy zkrátka přerostou přes hlavu. „Běžný stres lze považovat někdy za tzv. "hodný", jenž předchází následné pohodě či vítězství. Jako příklad lze uvést zkoušku dospělosti - maturitu,“ má jasno Hovorka.

Ovšem ve chvíli, kdy začneme vnímat, že jednoduše nestíháme základní věci jako v klidu se najíst, najít si čas sám na sebe, své tělo, vybudovat si i partnerský vztah, měli bychom se zamyslet nad vyhledáním odborné pomoci, jelikož právě toto jsou hlavní příčiny vzniku depresí, jež mohou následně přejít i ke vzniku úzkostí.

Pomoci může psychoterapie

Psychoterapie je léčbou vztahem a komunikací. Lze tedy očekávat, že psychoterapeut bude jakýmsi naším průvodcem životem a aktuální nelehkou životní situací. „Určitě se bude snažit zhodnotit naši životní situaci z pohledu nezaujatého, navíc odborně vzdělaného člověka, a nastavit co možná nejvhodnější řešení, která povedou k životní spokojenosti a stabilitě.“ Pokud se ani jeho pomoc nepotká s úspěchem, je vhodné následně navštívit psychiatra.

To i v případě, jestliže se příliš soustředíte na negativní rysy většiny lidí, se kterými přicházíte denně do styku či jste nepříjemní na svého partnera či přátele. „Důvod vašeho rozhořčení může pramenit z jisté duševní poruchy,“ doplnil Hovorka.

