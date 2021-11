Rakovina ledvin: Jaké jsou příznaky jednoho z nejběžnějších typů rakoviny?

Rakovina ledvin se vyvíjí, když se abnormální buňky v jedné z vašich ledvin začnou nekontrolovatelně dělit a růst.

Když k tomu dojde, buňky mohou růst do okolních tkání nebo orgánů a mohou se tak rozšířit i do dalších částí těla. Existují různé typy rakoviny ledvin, záleží na tom, ve které buňce rakovina propukne. Nejběžnějším druhem této nemoci je rakovina ledvin, která vzniká uvnitř buňek vystýlajících nejmenší trubice v nefronech uvnitř ledviny.

Záleží na tom, kdy ji objevíte

Nikdo vám přesně neřekne, jak dlouho budete žít, když zjistíte, že máte rakovinu ledvin. Velmi záleží na tom, v jaké fázi nemoci se zrovna nacházíte.

Například více než 85 % lidí přežívá pět let nebo déle poté, co jim byla diagnostikována rakovina ledvin v prvním stadiu.

Pokud je vám ale diagnostikována rakovina tohoto orgánu ve čtvrtém stadiu, pouze 10 % po této diagnóze přežije dalších pět nebo více let.

Klíčové tedy je vědět, jakými symptomy se tato potenciálně fatální nemoc vyznačuje, a bedlivě je sledovat a případně zakročit dříve, než se rakovina více rozšíří.

Rakovina ledvin je obvykle diagnostikována náhodně, když pacienti podstupují jiné zdravotní testy. To ale rozhodně neznamená, že nebudete mít žádné příznaky a rakovinu nebude možné odhalit.

Toto jsou nejčastější symtomy tohoto onemocnění, jak uvádí Národní zdravotní organizace (NHS) a organizace pro výzkum rakoviny (Cancer Research).

Krev v moči

Pokud si všimnete, že je vaše moč tmavší než obvykle nebo načervenalé barvy, je možné, že u vás propukla rakovina ledvin.

Podle organizace Cancer Research tento příznak může být způsoben také infekcí, zvětšením prostaty nebo ledvinovými kameny. Pokud si tedy všimnete, že s vaší močí není něco v pořádku, neprodleně navštivte svého praktického lékaře.

Někdy ale krev v moči není vidět pouhým okem, ale lze ji odhalit pomocí jednoduchého testu moči. Dále je také potřeba si uvědomit, že zmizení krve z moči nutně neznamená, že máte vyhráno. Naopak to může poukazovat na to, že rakovina ledvin už se dostala do stadia, kdy je mnohem obtížnější ji léčit.

Boule a otok na boku

Ačkoliv je rakovina ledvin často příliš malá na to, abyste ji cítili pouhým hmatem, není nemožné, že se vám na boku objeví bulka nebo otok.

Pokud jste si tedy nahmatali bulku na pravém nebo levém boku, tak neváhejte a raději navštivte svého praktického lékaře, který vám výrůstek zkontroluje a případně zařídí ultrazvukové vyšetření pro kontrolu rakoviny.

Asi 45 % lidí s rakovinou ledvin se tato bulka utvoří, většinou je ale příliš malá na to, aby si jí všimli.

Další příznaky zahrnují také:

ztrátu tělesné hmotnosti

vysokou teplotu a velmi silné pocení

bolest v zádech

únavu

ztrátu chuti k jídlu

Zdroj: Express, ÚZIS

KAM DÁL: Tělo se mění spolu s počasím. Víte, co byste měli jíst na podzim?