Rakovina prostaty v Česku neklesá. Profesor Zachoval vysvětluje, jak se projevuje a jak dlouho může být v těle

V zemích, kde plošný screening zavedli, se úmrtnost na tento karcinom snížila až o 20 %. Aby měl takový screening smysl, musí však běžet alespoň 10 až 15 let. Pak se v počtech prohlídek na jeden zachráněný život dostáváme na slibné hodnoty.

Přestože jsou u nás čísla nemocných dlouhodobě vysoká, není bohužel prevence karcinomu prostaty součástí žádných preventivních prohlídek a programů.

Nádor odhalí PSA test

„Ke zjištění toho, zda jedinec nádor má, přitom stačí PSA test, který mapuje hladinu prostatického specifického antigenu, a vyšetření konečníku. Takto s nejvyšší pravděpodobností odhalíme, zda v těle nebují nádor,“ říká prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, předseda České urologické společnosti (ČUS) ČLS JEP.

Úmrtnost pomáhá krotit moderní léčba a specializovaná péče, které se pacientům dostává v deseti uroonkologických centrech. Ta jsou součástí komplexních onkologických center.

„Plošný screening karcinomu prostaty zavedlo například Švýcarsko, Švédsko, Německo nebo Nizozemsko. Čísla z těchto zemí ukazují, že se snaha o časný záchyt rakoviny vyplatí. Naopak v USA, kde screening zrušili, významně stoupla úmrtnost a výskyt pokročilých stadií nemoci,“ pokračuje.

Důvody tak vysokých čísel neznají

Podle expertů žije v Česku odhadem 60 000 mužů, kteří se s nádorem v nějaké fázi léčí nebo léčili. Nejvíce nemocných je v Praze, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji. Přesné důvody, proč se počty případů s rakovinou prostaty drží vysoko, a dokonce mírně stoupají, odborníci neznají. Jedním z faktorů je podle nich delší doba dožití a zřejmě i životní styl a strava.

Ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je Česko šesté, co se počtu nemocných týče. Ve světě je na třináctém místě. V mortalitě si stojí lépe – v Evropě je na jednadvacáté pozici a ve světě na sté. Nemoci v Česku ročně podlehne přibližně 1 400 mužů. „Nízká mortalita je způsobena svědomitou a pečlivou prací českých urologů,“ vysvětluje prof. Zachoval.

Umírat může méně lidí

Úmrtnost na tento druh nádoru by podle českých urologů mohla být ještě výrazně nižší, kdyby muži chodili na kontroly k odborníkům včas. „Jakmile se nádor prostaty vyskytuje v rodině, doporučujeme chodit na pravidelné prohlídky od 40. roku věku – pravděpodobnost onemocnění je v těchto případech totiž dvakrát vyšší. Ale i když ne, muži po padesátce by s návštěvou urologa rozhodně neměli váhat. Přibližně 70 % nádorů tohoto typu sice roste pomalu, ale když už se ohlásí obtížemi, může být na kompletní odstranění pozdě. To se týká asi 20 % pacientů,“ připomíná prof. Zachoval.

„Naše odborná společnost se neustále snaží o osvětu, spolupracujeme s nadací Muži proti rakovině a s tím spojenou kampaní Movember. Všechny aktivity přispívají k tomu, že nemoc je menší tabu než dříve a muži už se o ní tolik nestydí mluvit.“

Muže většinou přesvědčí ženy

Rakovina prostaty je zákeřná tím, že se zpočátku neprojevuje a v těle může růst i deset let a více nepoznaná. Mezi obvyklé symptomy patří jakékoli změny při močení, tedy například slabý proud moči, častější nucení na toaletu, krev v moči, ale také bolestivá ejakulace nebo potíže s erekcí. Pokud se u muže rakovina prostaty potvrdí, pak v časných stadiích urologové nádor operují, většinou roboticky nebo laparoskopicky.

„Používáme moderní a velmi jemnou techniku a díky tomu se nám daří vyhnout se nežádoucím vedlejším efektům zákroku jako například pooperační inkontinenci nebo impotenci,“ vysvětluje předseda ČUS. „Pokročilé fáze nemoci léčíme hormonální terapií, která je schopna pacientům zajistit řadu let kvalitního života.“

V drtivé většině přesvědčí muže k návštěvě urologa ženy. „Jsou zodpovědnější a zvyklé chodit na preventivní prohlídky, muži často potřebují popostrčit právě od nich,“ dodává prof. Zachoval.

