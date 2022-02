Rakovina tlustého střeva: Příznaků je hodně, říká MUDr. Kratochvíl a vysvětluje, co nemoc prozradí

„Asi dvě třetiny karcinomů krvácejí jednou do týdne a až 90 % z nich se dá odhalit testem na okultní krvácení ve stolici. Krvácení bývá přerušované, není ve stolici rovnoměrně rozložené a jeho množství je úměrné pokročilosti karcinomu,“ tvrdí pro Čtidoma.cz MUDr. Ivan Kratochvíl.

Dokážeme ho odhalit

Krvácení je tudíž přítomné už v případě, kdy je karcinom ještě ve stadiu polypu. Díky tomu je snadněji zjistitelný, jelikož je polypů více a jsou větší (nad 2 centimetry). „Jelikož jsou polypy častější než samotný karcinom, dokážeme na ně přijít dříve, než se na něj transformují. Test na okultní krvácení ve stolici nám tak umožní odhalit jinak bezpříznakový polyp a odstraněním polypu zamezit i riziku jeho ponteciální maligní transformaci na karcinom.“

Znamená pouze možnost, že v konečníku nebo v tlustém střevě jsou přítomné krvácející polypy, karcinom nebo také jiné možné příčiny krvácení. „Pozitivní výsledek je proto jen indikátorem na další diagnostické procedury, kterými jsou například kolonoskopie nebo irigografie, které pak zjistí přesnou příčinu krvácení.“

Zaplatí vám to pojišťovna

Nečekejte ale na první příznaky, ani na výzvu lékaře, včasná diagnostika vám může zachránit život. „Využijte možnost si bezplatně udělat test na vyšetření stolice na okultní krvácení v rámci preventivní pohlídky. Je to navíc hrazeno v rámci zdravotního pojištění. Osoby starší 50 let by si ho měly nechat udělat alespoň jednou za dva roky, a to i přesto, že nemají žádné problémy,“ má jasno lékař.

Indikátorem podle něj může být dlouhodobě přetrvávající změna způsobu vyprazdňování - urgentní chození na stolici i několikrát za den, nebo naopak zácpy či nemožnost se delší dobu vyprázdnit. „Pocit, že se střevo úplně nevyprazdňuje, je dalším vážným příznakem. Jednat se může i o tvrdou stolici, nebo naopak časté střídání jejího skupenství.“

Na co ještě si dát pozor?

Pozor si dejte i na krvácení z konečníku nebo na tmavou stolici, a to pokud se vyskytuje více než 3-4x týdně bez opuchnutí nebo svrbění konečníku. „Přijít mohou také náhlé bolesti v břišní oblasti, jako je třeba plynatost, a to bez zjevné příčiny. Stejně to platí o neobjasněné anémii bez návratu do normálního nebo předcházejícího stavu.“

Objevit se může také nechuť k jídlu nebo také celkový pocit únavy organismu. „Přijít může i výraznější ztráta hmotnosti bez nějaké zjevné příčiny. Stejně tak i nevysvětlitelná únava, horečky nebo závratě mohou indikovat budoucí problém s karcinomem tohoto typu,“ doplnil Kratochvíl.

V celosvětovém měřítku postihuje podle WHO karcinom tlustého střeva a konečníku přibližně 780 tisíc osob, a to zejména v rozvinutých státech. „Nejvíce případů je kromě ČR z USA, Velké Británie, Japonska, Německa, Francie, Španělska a Itálie. V Evropě se ročně odhalí přes 350 tisíc nových případů.“

KAM DÁL: Jak s obřízkou? Podle plastického chirurga není co řešit, vysvětluje důvody.