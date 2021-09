Rakovina z obezity je pro Čechy velký strašák. Lidé do sebe ládují neuvěřitelná svinstva, říká odborník

Proti obezitě se lze bránit různými způsoby. Jedním z nich je zlaté pravidlo "jíst s rozmyslem". Při jídle bychom se tedy neměli nechat ovlivnit okolím, naopak bychom měli vždy přemýšlet nad tím, co a kolik toho spořádáme. Možná jste si všimli, že když jíte sami v klidu u stolu, sníte toho méně. Zamyslete se třeba nad posledním společným jídlem s další osobou či kamarády. Byl výsledek stejný?

Signály jsou jasné

Zřejmě nikoli. Jak velkou či malou porci svého jídla sníte, závisí na mnoha faktorech. „Třeba na tom, jak velký máte hlad, jak dobré je jídlo na vašem talíři, v jakém prostředí jíte, jaké jsou barvy okolí, světlo či hluk. Množství zkonzumovaného jídla je ovlivněno také tím, s kým si jídlo dáváte, a dokonce i na pohlaví spolustrávníků. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, je to model určitého chování,“ říká pro Čtidoma.cz dietolog David Hovorka.

Při stravování s druhou osobou či kolektivem je mnohem náročnější dbát signálů těla oznamujících, že jste plní a máte přestat jíst. „Pokud váš spolustolovník jí méně, vaše tendence jej napodobovat je mnohem vyšší, než kdybyste seděli u stolu s někým, kdo spořádá hromadu jídla. A to je přeci výborná zpráva.“

Na pohlaví záleží

Podle Hovorky ženy mají větší tendenci napodobovat zvyky ostatních strávníků u stolu než muži. Není však úplně jasné, proč tomu tak je. Snad proto, že ženy více řeší, jak je vidí jejich okolí. Ženy jsou v tomto ohledu více konzistentní, naopak muži jedí více v přítomnosti ženy než v přítomnosti dalšího muže či skupiny mužů, jak ukazují průzkumy.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí nadváhou 1,6 miliardy dospělé populace, z toho 400 milionů lidí je obézních.

Nejezte za dva

U stolu platí přímá úměra. Čím více lidí u stolu je, tím více toho zmizí nejen z našeho talíře. „Podle jedné studie přidá každá další osoba u stolu 33 % objemu snědeného jídla. Další dvě osoby 58 % a tři pak 69 % navíc. Ve větší skupině snáze ztratíte pojem o množství zkonzumovaných pokrmů. A pokud jíte rychle, můžete mít tendenci čekat na ostatní a mezitím si objednat další jídlo nebo dezert, abyste to čekání nějak vyplnili,“ vysvětluje Hovorka.

Pokud si hlídáte, co jíte, pak si možná myslíte, že nejlepší cestou je jíst úplně sám. Ale kdo by se chtěl s takovou výzvou smířit? Tato pravidla by mohla pomoci, pokud je ovšem budete dodržovat.

Jednoduché, ale pomáhá to

Už před večeří si rozmyslete, co budete jíst, a držte se toho. Nechoďte do restaurace příliš hladoví. Objednejte si dříve než ostatní, ale začněte jíst teprve poté, co s konzumací začnou ostatní. „Dodržujte stejnou rychlost konzumace jako ten nejpomalejší ve vašem kolektivu. Nastavte si sami pro sebe signál, kterým ukončíte jídlo. Například tím, že necháte malý zbytek jídla na talíři, překřížíte příbor nebo si jednoduše dáte mentolovou žvýkačku,“ radí Hovorka.

Pokud se nechcete v množství konzumovaného jídla výrazněji omezovat, vyzkoušejte další tip, díky kterému můžete objem jídla dokonce zvýšit. Záleží jen na tom, jaké jídlo si vyberete. „Stačí jíst převážně potraviny bohaté na vodu – dávejte si tedy více zeleniny a ovoce. Nejlepší je zelená listová zelenina, okurky, rajčata a melouny. Přidejte je ke každému jídlu a nebudete si už nic vyčítat. Ale Češi jsou bohužel často čuňátka. Ládují do sebe hromady jídla a vůbec nepřemýšlejí. Někdy jsou to opravdu svinstva. To je třeba změnit jako první,“ doplnil dietolog. Dobrou chuť a jezte s rozmyslem!

