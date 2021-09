Proč vzniká rakovina, jaké jsou rizikové faktory a můžeme nemoci svým chováním předcházet?

Rizikovým faktorem je cokoliv, co zvyšuje pravděpodobnost vzniku určité nemoci. Nikdo neví, co přesně rakovinu způsobuje, ale pravděpodobnost jejího vzniku mohou zvýšit určité vnější vlivy. Dobrou zprávou je, že se jich lze poměrně lehce vyvarovat. Zjistěte, na co si dávat pozor.