Slabé srdce může mít kdokoli, nemusí o tom vůbec vědět. Kardiolog Češka vysvětluje, jaké příznaky už jsou vážné

Více než šedesát procent lidí s chronickým srdečním selháním zemře do pěti let od první hospitalizace pro srdeční selhání. Nemoc je způsobena oslabením srdce, které nezvládá rozvádět dostatek krve po těle. Pro pacienty může být obtížné nemoc rozpoznat, příznaky totiž přicházejí nenápadně a zdánlivě se srdcem nesouvisejí. Co s tím dělat?