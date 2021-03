Spousta lidí si dobrovolně ničí zdraví, můžete být mezi nimi. Přitom jde o maličkost, tvrdí uznávaný lékař

Vysoký krevní tlak (hypertenze) a hladina cholesterolu jsou rizikové faktory, které nebolí, ale dokáží tiše zabíjet. Hypertenze trápí až 43 % populace, ale jen polovina hypertoniků ho má pod kontrolou. Přitom jim v porovnání se zdravým člověkem hrozí až dvojnásobné riziko infarktu myokardu.

A pokud k tomu mají ještě vysokou hladinu "zlého" cholesterolu, je riziko dokonce šestinásobné. Bohužel, pacientů s kombinací těchto dvou onemocnění je většina. Jenže ne všichni se léčí nebo předepsanou léčbu dodržují.

Vynechávat užívání léků může být nebezpečné

Problém je v tom, že pacienti s více rizikovými faktory zpravidla užívají více léků současně. Běžně se proto stává, že si tablety nevezmou včas nebo na některou z nich zapomenou.

To potvrzuje i prof. MUDr. Richard Češka, CSc.: „Pacientům podáváme účinné, sofistikované

a prověřené léky, ale oni je často neberou. Účinkuje však jen ten lék, který je užit. Možná to vypadá jako až taková legrační myšlenka, jenže někteří pacienti se spokojí s tím, že navštívili lékaře, který je zkontroloval a předepsal jim léky. Oni je ale vezmou sem tam někdy. A to rozhodně nevede k dosažení požadovaných hodnot krevního tlaku a cholesterolu.“

S moderním řešením přišla nová motivace

I občasné zapomínání je však pro zdraví nebezpečné. Své o tom ví i jedenačtyřicetiletý pan František, který se už několik let léčí s vysokým krevním tlakem i cholesterolem a zároveň bojuje s nadváhou a nadměrným stresem. I on léky, které mu lékařka na jeho neduhy předepsala, užíval jen sporadicky. Hlavní příčinou byl psychický blok.

Připadalo mu totiž ponižující, aby bral pravidelně několik tablet denně ještě před 40. rokem věku. A proto se naměřené hodnoty stále nelepšily. To se změnilo až ve chvíli, kdy mu lékařka naordinovala takzvanou fixní kombinaci, neboli vše v jedné tabletě. Tu začal užívat pravidelně a hladina jeho cholesterolu šla dolů. To ho motivovalo natolik, že se pustil i do hubnutí.

Fixní kombinace – když méně je více

Takzvané fixní kombinace léků významně snížily rizika kardiovaskulárních příhod v prvním roce léčby o 21 %. Ještě významnější byl vliv fixních kombinací u osob, které již některým kardiovaskulárním onemocněním trpí. Tam došlo ke snížení kardiovaskulárního rizika o 56 %.

„Je to tabletka 2 v 1 nebo 3 v 1 – stejně, jako se dnes dávají do pračky tablety, které jsou současně aviváží, mají čisticí účinek a chrání barvu. Fixní kombinace tedy znamená, že v jediné tabletě je několik léčivých látek,“ vysvětluje profesor Češka.

O možnosti užívání fixních kombinací je ovšem nezbytné poradit se s ošetřujícím lékařem a řídit se jeho doporučením. Ne pro každého je totiž vhodná. Vždy je ale třeba myslet na to, že nedílnou součástí léčby onemocnění srdce a cév jsou změny životního stylu a stravy.

