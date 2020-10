Strach z koronaviru: Kdy je čas na návštěvu psychiatra?

Mnoho lidí se mylně domnívá, že jim nic není, i když jejich okolí vidí naprostý opak, nebo se prostě jen za návstěvu psychiatra stydí, takže ji odsouvají do pozadí. Není se však stydět za co, spousta lidí se se svými myšlenkami, emocemi a stavy neumí sama vypořádat, tak hledá pomoc u psychologa nebo dokonce u psychiatra.

Psychiatři nejsou oblíbení

Psychiatři nejsou mezi lidmi dvakrát oblíbení. V souvislosti s nimi koluje celá řada mýtů, legrácek a polopravd, které z nich dělají tak trochu blázny a šarlatány, co je nadopují léky, po kterých přestanou být sami sebou. Tak už to ale dávno nechodí a vy díky psychiatrovi dostanete fundovaný názor, radu, úsudek a možnosti řešení.

Rozdíl mezi psychologem a psychiatrem

Mnoho lidí si plete psychologa a psychiatra. Jaký je mezi nimi tedy rozdíl? Práce obou těchto odborníků na lidskou duši se prolíná. Psycholog však zjednodušeně řečeno léčí slovem, psychiatr může také na rozdíl od svého kolegy duševní nemoci řešit i antidepresivy. Jestli tedy máte zvolit návštěvu psychologa či psychiatra záleží na charakteru obtíží každého člověka.

Obecně se dá říci, že lidé většinou nejprve navštěvují psychologa, kde si o svých problémech povídají a dostávají jakousi psychohygienu. Pokud však není zbytí a potřebujete medikaci, pak přichází na řadu psychiatr.

Důvody návštěvy psychiatra

Důvodů, kdy vyhledat pomoc psychiatra, může být celá řada. Většinou je to kvůli těžkým depresím, kterých se neumí lidé zbavit. Mívají kvůli nim pořád špatnou náladu, což je ovlivňuje v běžném žití života. Dalším důvodem návštěvy odborníka je stav, kdy přestáváme reálně vnímat sami sebe i naše okolí. No a v neposlední řadě by měl služeb psychiatra využít člověk, který má myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškozovací stavy.

Na vině může být klidně i nezdravý životní styl. Důležité je hlídat kvalitu a množství spánku, nebo přísun plnohodnostné stravy. Nemoci poruchy příjmu potravy nebo nespavost jsou také diagnózami pro lékaře.

Nejistota a strach z korony

Do jisté míry samozřejmě úzkostem napomáhá i dnešní uspěchaná doba, strach z koronaviru a nejistota, ve které nás neustále udržuje vláda. Pokud vás tento strach ovládá tak, že nefungujete na sto procent v práci, doma či ve vztahu, je čas zajít za psychologem a pokud už je na to pozdě, rozhodně zvážit návštěvu psychiatra. Nebojte se, pomůže vám a budete se cítit zase dobře!

