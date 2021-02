Trhat osmičky je často úplně zbytečné, říká zubní lékař Šrámek

Před nástupem moderní stomatologie byly mnohdy osmičky pro lidi velkou záchranou, protože se začaly klubat v době, kdy často díky špatné hygieně byl druhý chrup již pryč. A třetí stoličky (osmičky) tak přišly více než vhod. V minulosti měly osmičky tedy svou funkci. Naši předci měli také mohutnější stavbu čelisti a třetí stoličky se jim pohodlně vešly do zubního oblouku.

S fylogenetickým vývojem ale došlo ke změně velikosti lebky a nyní nám zuby spíše překáží a jsou zdrojem trápení než užitku. Způsobují bolest při klubání, často se díky špatné poloze kazí. Jejich vytrhávání je navíc díky atypickému tvaru i zahnutým kořenům noční můra mnoha lidí.

Velký problém kazivost

Díky své „osmičkové“ poloze jsou zuby moudrosti velmi těžko dosažitelné při čištění kartáčkem a často na nich zůstanou zbytky jídla a zuby se tak rychleji kazí. Často se také neprořezají úplně a dáseň okolo zubu pak brání pečlivému vyčištění. Mohou tak způsobovat i častější záněty a zápach z úst.

Při čištění proto mějte nejlépe kartáček s menší hlavou, se kterou se dostanete i na špatně dostupná místa v ústech. Správné a pravidelné čištění je nejlepší prevence, jak si zajistit co nejdelší „osmičkovou“ životnost.

Další časté problémy jsou záněty v okolí částečně prořezaných zubů moudrosti. Mohou být lokální, ale také se mohou šířit do vzdálenějších částí hlavy a krku a v tu chvíli už může jít o život. Druhou nejčastější komplikací je velmi bolestivý zánět nervu.

Jak si pomoci od bolesti?

Zuby moudrosti jsou často i symbolem velké bolesti. Jak si doma rychle od bolesti ulevit? Často velmi bolí již zmiňovaný zánět v okolí korunky zubu. Dutinu je dobré vyplachovat ústní vodou s obsahem chlorhexidinu a místo dobře čistit. Pokud se však stav do dvou dnů nelepší, je nutné zajít k lékaři, aby posoudil vhodnou léčbu. Pokud je bolest od zubního kazu či zánětu nervu, pomůže jen extrakce.

Trhat či netrhat?

Častou otázkou je, zda si zuby moudrosti nechat nebo je preventivně vytrhnout. Je to velmi individuální a měl by rozhodnout lékař. „Já osobně jsem dost konzervativní a extrakci doporučuji, jen když je to opravdu potřeba. Pokud je pacient schopen si dobře čistit chrup a zuby mu nepřekáží, nevidím důvod je trhat,“ říká MDDr. Ondřej Šrámek

Pokud již nastal čas na odstranění osmiček, tak extrakce standardně probíhají v lokálním umrtvení. „Často se vytrhávají horní i dolní osmička naráz. Samotný výkon pak hodně závisí na poloze zubu v ústech a je na lékaři, jakou použije strategii. Každopádně by výkon neměl být nikdy bolestivý. Alespoň ne po dobu extrakce. Výkon může trvat 15 minut, ale někdy klidně i hodinu,“ uzavírá MDDr. Ondřej Šrámek.

KAM DÁL: Jak bojovat s bakteriemi v ústech, které mohou za zápach? Zánět dásní není paradentóza.