Tvar těla může být ukazatelem vysokého rizika vzniku cukrovky a rakoviny

Celá řada lidí má problémy s udržením si ideální tělesné hmostnosti a někteří z nich dokonce trpí obezitou. Tato nemoc ale není pouhým kosmetickým problémem, jak na svém webu uvádí Mayo klinika.

Jde o komplexní chorobu, která nám může způsobit celou řadu vážných zdravotních problémů. Mezi negativní účinky obezity na náš zdravotní strav patří mimo jiné:

cukrovka

srdeční choroby

vznik rakoviny

vysoký krevní tlak

problémy s trávením

spánková apnoe

osteoartróza

Přibírání na váze většinou souvisí s celou řadou důvodů a s některými z nich zkrátka nejde nic dělat. Jde mimo jiné o dědičné faktory, vliv okolí a dokonce i psychický stav daného člověka. Mezi tyto faktory samozřejmě patří i složení našeho jídelníčku, pravidelná fyzická aktivita a další.

Ačkoliv ale např. s dědičnými faktory zkrátka nic dělat nelze, můžete je vykompenzovat pravidelným cvičením, vyváženým jídelníčkem a dalšími aktivitami. Rozhodně tedy neplatí to, že by byl někdo k obezitě odsouzen na základě dědičných faktorů a nemohl se této nemoci vyhnout.

To, co ale často nelze oblivnit ani specifickými cviky, je tvar našeho těla, tedy to, kde na těle se nám tuk usazuje více a kde méně.

Podle některých tvarů postavy ale můžete zároveň poznat také, jestli u vás není zvýšené riziko srdečních chorob, cukrovky a dalších zdravotních problémů.

Jacqui Fenner, expertka na různé tvary těla, uvedla: „Pro většinu lidí je mnohem jednodušší zhubnout v horní polovině těla než shodit přebytečná kila z boků či stehen. Je ale potřeba si dávat pozor zejména na tuk na břiše, ten může být pro naše zdraví velmi škodlivý.“

Jablko

Lidé s postavou do tvaru jablka mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že se u nich vyvine rakovina nebo cukrovka.

Hruška

Na druhé straně těla, která připomínají tvar hrušky, tedy ta, která ukládají tuk zejména ve spodní polovině těla, vyšší riziko vzniku těchto nemocí neznačí.

Lidé s tímto typem postavy ale mají větší pravděpodobnost vzniku křečových žil nebo problémy s koleny. Může za to nerovnoměrné rozložení váhy a tlak tukových zásob na žíly v noze.

Přesýpací hodiny

Ženy, které mají tělo ve tvaru přesýpacích hodin, mají vyšší riziko vzniku problémů s krční páteří kvůli vyvinutějšímu hrudníku.

Zdroj: Mayo Clinic, Express

