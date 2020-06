Účinné zábaly a jak je připravit: Zmírníte jimi kašel, horečku nebo zánět středního ucha

Dnešní doba je taková, že většina lidí při sebemenším náznaku bolesti sahá po platíčku s prášky. V reálu je přitom daleko vhodnějších využít šetrnějších cest, které tolik nezatěžují naše životně důležité orgány. Třeba takové zábaly dokáží léčit někdy i daleko rychleji a efektivněji než všechny prášky na světě.

Vyzrajete na horečku

Mnozí z nás určitě znají z dětství octový zábal. Neexistuje ale žádný důvod, proč se na tento osvědčený recept nespolehnout i v dospělosti, když nám zrovna stoupá teplota. Příprava je opět velmi jednoduchá.

Stačí smíchat litr asi třicetistupňové vody s litrem octa. V podobné tinktuře vymáchejte poctivě kuchyňskou utěrku nebo jinou čistou tkaninu a dobře vyždímejte. Zábal následně aplikujte na lýtko a zafixujte ho suchým šálem. Relaxujte až do té doby, dokud zábal nevychladne.

Zatočte s prochladnutím

Pokud budete chtít prochladnutí řešit zábalem, pak si v ideálním případě připravte asi 100 gramů lněného semínka, k tomu trochu vody, pět lžic nastrouhaného zázvoru, několik brambor, cibuli, tymián a ještě tvaroh s octem. Taková kombinace se samozřejmě nebude konzumovat, pouze se zabalí do plátna a využije se v době, kdy dojde u vašeho těla k prochladnutí.

Možná nejznámější je Priessnitzův zábal. Ten se udělá úplně jednoduše. Stačí namočit plenu nebo větší kapesník do studené vody, omotat ji kolem krku a následně na ni dát suchou utěrku nebo ručník.

Vyléčí i bolest v krku

Bolí vás v krku a chcete si pomoci co možná nejvíce přirozenou cestou? Pak stačí opravdu velmi málo. Navlhčete si kuchyňskou utěrku ve velmi teplé vodě a přiložte ji na krk. Omotejte tento jednoduchý zábal suchou utěrkou a následně vše přikryjte šálou.

Celou tuhle kombinaci nechte působit až do té doby, dokud zábal nevychladne. Proti bolestem hrdla ale pomáhá i jiný typ zábalu. Potřete čisté lněné plátno tvarohem a přiložte ho na krk, následně ho omotejte suchým šálem a jen relaxujte.

Zničí nepříjemný kašel

V tomto případě může hodně pomoci tymiánový zábal. Mimo to, že zahřeje, totiž dokáže také hodně posílit imunitní systém. Tuto vlastnost má hlavně díky tomu, že obsahuje éterické oleje, které mají inhibiční účinek na růst bakterií.

A jak si ho připravíte? Stačí zalít dvě čajové lžičky tymiánu půl litrem vařicí vody a nechat vše několik minut louhovat. Potom celý nálev přelijte přes utěrku a mírně vyždímejte. Opatrně přiložte na hruď - zábal by měl být co možná nejteplejší, ale samozřejmě zase ne úplně horký. Přes něj dejte suchou tkaninu a přikryjte se dekou. Relaxujte až do té doby, dokud zábal nevystydne.

Jaký zábal na bolest ucha?

Zábaly s cibulí obecně patří k nejznámějším domácím prostředkům při ušních bolestech a také začínajícímu velmi nepříjemnému zánětu středního ucha. Samotná cibule totiž obsahuje velmi silné éterické oleje, které působí antibakteriálně a navíc také protizánětlivě. V kombinaci s teplem ještě k tomu jako menší bonus také tlumí bolesti.

Jak si ho doma připravíte? Je to jednoduché. Cibuli pouze nakrájíte na drobné kousky, zabalíte do gázy a přiložíte opatrně na ucho. Následně vše zafixujete třeba pomocí čepice nebo šály a necháte asi půl hodiny působit.

