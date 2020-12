Únava, časté infekce a bolest hlavy či vypadávání vlasů. Poznáte nedostatek železa v těle?

Železo je pro lidský organismus naprosto nepostradatelné. Je totiž součástí krevního barviva, kterému se odborně říká hemoglobin. Tvoří ale také svalové bílkoviny (myoglobin) a též některé z enzymů, které jsou velmi důležité při trávení.

Většina odborníků na výživu hodně zdůrazňuje, že vstřebatelnost železa z potravy je mnohem lepší u potravin živočišného původu. To má samozřejmě přímou souvislost s formou chemické vazby a také s přítomností dalších látek, které využitelnost železa rapidně snižují.

Jaké jsou nejčastější příznaky nedostatku?

Pokud chcete mít absolutní jistotu, pak se nedá spolehnout na 100 % na nic jiného než na laboratorní vyšetření krve. Existuje ale také celá řada symptomů, které vám mohou deficit železa ve vašem těle spolehlivě naznačit.

Jednou z klíčových funkcí železa v našem těle je podíl na transportu kyslíku z plic do všech buněk lidského těla.

Tím hlavním je častý a hlavně neodůvodněný pocit únavy a také ztráta životní energie. Častým symptomem jsou také opakující infekční onemocnění nebo kožní problémy, které se týkají zejména suchosti kůže. Kvůli tomu se pak může stát i to, že vám začnou praskat rty, a to včetně koutků, což je mimořádně bolestivé. Pokud budete trpět nedostatkem železa, pak se může stát i to, že budete mít problém se soustředěním a mohou vás trápit chronické bolesti hlavy. Zhoršit se může také kvalita vašich vlasů a též nehtů.

Rizikové skupiny

Existují uskupení lidí, kteří mají vyšší pravděpodobnost, že je jednou bude nebo už trápí nedostatek železa. K těm vůbec nejvíce rizikovým patří bezesporu striktní vegetariáni, ženy, které dlouhodobě drží nevyváženou dietu, a také ženy, které trpí velmi silnou menstruací.

Pokud ale máme uvést ten hlavní a nejvýznamnější důvod nedostatku železa, pak jsou to bezesporu krevní ztráty. Na prvním místě je pak přirozený úbytek, který se realizuje v rámci menstruační krve.

Přičin nedostatku je spousta

Nedostatku železa se také přezdívá anémie a bývá často zapříčiněn nedostatečným příjmem v potravě. Často to bývá důsledek špatně sestavené diety, a to ať už se jedná o redukční dietu nebo specifický stravovací režim, což je příklad vegetariánů, veganů nebo vitariánů. Faktem ale je, že pokud se jídelníček sestaví správně, tak ani tyto skupiny nemusí být postižené v této oblasti.

Ve velkém ohrožení jsou jednoznačně osoby, které často a pravidelně holdují alkoholu. Zvýšené nároky však mají i těhotné nebo kojící ženy a samozřejmě ženy, které trpí silnou menstruací. Do rizikových skupin patří též rychle rostoucí děti, nicméně také vytrvalostní sportovci. Viníkem nedostatku železa ale mohou být i některá chronická onemocnění (celiakie, onemocnění žaludku), užívání léků nebo časté průjmy.

Doporučená denní dávka železa pro dospělého je 14 mg/den, u dětí ve věku 4-7 let 8 mg, ve věku 7-10 let 10 mg, 10-18 let 12 mg u chlapců a 15 mg u dívek.

Obecně platí, že dopátrat se důvodů bývá velkým rébusem velmi často i pro lékaře, a proto se obvykle volí právě to nejjednodušší řešení, a to, že se předepíše potravinový doplněk. Pravdou ale je, že to řeší problém pouze částečně. Suplementy, které mají velký obsah železa, se konzumují ráno, a to ideálně na lačno. Podávání během jídla a také ihned po něm je silně kontraproduktivní a snižuje absorpci železa až o 50 %.

Co vstřebávání pomáhá a co naopak škodí?

Velkou pomoc bezesporu poskytne vitamín C, využití dále zvyšuje také vitamín A a též cystein. Jsou tu ale také škůdci, mezi největší patří kyselina šťavelová, kterou obsahuje například špenát, rebarbora, pohanka nebo mák. Rizikový je i nadměrný příjem vápníku, vlákniny nebo fosforu.

Ani se železem to není dobré přehánět, i jím se totiž lze předávkovat. Jeho užívání v tabletách bohužel často provází zácpa, nebo naopak průjem a nevolnost. I proto je rozumné podobné preparáty konzumovat až s lekařským doporučením a nejlépe vyšetřením krve.

Přirozené zdroje železa

maso (nejvíce hovězí a vepřové)

játra (hlavně vepřová)

pšeničné klíčky

vlašské ořechy

ovesné vločky

luštěniny

slunečnicová a sezamová semínka

KAM DÁL: I čaj se dá pít špatně. Nesprávné louhování rozhodí zažívání.