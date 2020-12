V těle máme přes stovku kloubů. Jak tedy zabránit osteoartróze či infekční artritidě?

Velká zátěž na zdravý kloub anebo přiměřená zátěž na poškozený kloub můžou být příčinou osteoartrózy. Proto potížemi s klouby trpí řada sportovců, ať už jde o atletiku, fotbal či kulturistiku. Problém představuje rovněž dlouhodobá jednostranná zátěž, která může vyústit v takzvaný tenisový loket – bolestivé onemocnění svalových úponů a šlach. Na druhou stranu je přiměřená pohybová aktivita prospěšná – vhodný sport posiluje klouby a okolní tkáně. Doporučuje se například plavání.

Riziková povolání

K nadměrné zátěži kloubů dochází nejen při sportu, ani řada zaměstnání k nim není přívětivá. Platí to u manuálních činností, jako jsou klempíři, zahradníci či zedníci, u nichž dochází k poškození v důsledku zatížení ramen, loktů, kolen či kyčlí. Předcházet problémům lze podobně jako u sportu rozcvičením před prací, ale také používáním ortopedické bandáže a ortézy. Ani lidé se sedavým zaměstnáním nemají vyhráno – vedle bolesti zad jim také práce s myší způsobuje jednostranné zatížení a následné problémy se zápěstím. Doporučuje se proto dělat si pauzy a střídat činnosti.

V kloubech jsou tlakové receptory, které jsou citlivé na různé faktory, proto lze pociťovat bolest při změnách počasí. Potíže může přinést i prochladnutí – dbejte proto na správné oblečení. Příčinou osteoartrózy může být vrozená porucha metabolismu či dysplazie kyčle, ale také nitrokloubní poranění či různé choroby, například hematologická, metabolická či endokrinní onemocnění anebo svalová dysfunkce.

Zánět i stres

Různé druhy bakterií a virů způsobují zánětlivé postižení kloubu – takzvanou infekční artritidu. Do kloubu se mohou dostat krví, při úrazu či otevřené ráně nebo během operace či obstřiku. Návštěva lékaře je v tomto případě nutná! Zánět je ale přítomný také u osteoartrózy. „Měli jsme za to, že je to druhotná reakce na poškození chrupavky a okolních tkání. Pak se ale přišlo na to, že zánět je tam už na začátku, kdy změny na chrupavce jsou ještě minimální,“ vysvětluje specialista na kolageny, lékař a vysokoškolský pedagog MUDr. Karel Benda, M.B.A. „Zánět nejenže není jen reaktivní, dnes se už dokonce řeší otázka, co bylo dřív – zánět nebo degenerace.“

Fyzické a psychické zdraví jsou dvě spojené nádoby – a proto i stres je považován za rizikový faktor, ovlivňující zdraví kloubů. Napětí může způsobovat blokády meziobratlových kloubů anebo zhoršovat průběh onemocnění, jako je artróza či revmatoidní artritida. Snažte se proto eliminovat stresové situace, vyzkoušejte jógu, dechová cvičení, věnujte pozornost kvalitě spánku. Uvolnit pomohou také masáže.

Věk i strava

S přibývajícím věkem se stupňuje opotřebení kloubů a mění se integrita chrupavky, což se projevuje silnou bolestivostí v pohybu, v pokročilejších stadiích i v klidu. Zatímco mezi 35 a 45 lety trpí osteoartrózou cca 5–15 % populace, po 60. roce je to už více než 40 %. Více jsou ohroženy ženy.

Nadváha nadměrně zatěžuje klouby, proto lékaři pacientům doporučují v první řadě redukci hmotnosti. To úzce souvisí se správným stravováním, které pomáhá udržet BMI na uzdě a zároveň zlepšuje zdraví kloubů. Dbejte na pestrý jídelníček, dostatečný přísun minerálů a vitamínů C, D a E, kvalitních rostlinných bílkovin (např. luštěniny, ořechy), ryb, ovoce a zeleniny. Naopak omezte sladkosti a tučná jídla.

Kolagen a doplňky stravy

Kolagen je ve vodě nerozpustná bílkovina, která je základní stavební hmotou pojivových tkání. Lze jej doplňovat některými potravinami (například želatinové bonbóny, bůček, vepřové...), anebo kloubní výživou, takzvanými kolagenními peptidy. Existuje ale i kolagen v přirozené podobě, jehož užívání ve formě kapslí pomáhá v samoozdravných procesech těla tím, že navozuje toleranci organismu k vlastnímu kolagenu. Vedle kolagenu existují i další doplňky stravy, které prospívají kloubům.

Při poškození chrupavky způsobené osteoartrózou pomáhají látky zvané chodroitin sulfát a glukosamin sulfát, který poskytuje úlevu od bolesti kloubů a podporuje regeneraci, obnovu a ochranu chrupavky, čímž zmírňuje potíže a příznaky a zlepšuje funkci kloubů. Prospěšnou látkou je také aescin, extrakt z jírovce maďalu (kaštanu koňského), který přispívá ke správnému krevnímu zásobení kloubních pouzder, vazů a šlach a podporuje oběh tělních tekutin na úrovni jednotlivých tkání. Pomáhá tak proti otokům a zánětům.

