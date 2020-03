Virus COVID-19 přežívá na plastu až tři dny. Nakazit se můžeme opravdu kdekoliv

Jdeme do obchodu, sáhneme na kliku, vzmeme si košík, vybíráme zboží, které měl pravděpodobně v ruce již zákazník před námi, vyložíme jej na pás, kterého se pravděpodobně také dotkneme, zaplatíme penězi, které jsme dostali v jiném obchodě jako drobné zpět, znovu sáhneme na kliku a odejdeme domů. Neneseme si ale kromě základních potravin domů ještě i něco jiného? Na každé z věcí, na kterou jsme při svém pobytu mimo domov sahali, mohou být a přežívat viry choroby, která si během poměrně krátké doby dokázala podmanit celý svět.

Vědci se spojili ve výzkumu

Vědci z Národního institutu alergických a infekčních nemocí v Montaně spolu s dalšími odborníky z univerzity v Princetonu v New Jersey, Kalifornské unicerzity v Los Angeles a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě uskutečnili studii, která zkoumala schopnost přežití viru jak ve vzduchu, tak i na různých površích. Jejich závěry byly uveřejněny v časopisu The New England Journal of Medicine. Jak to je tedy s dobou, po kterou se můžeme koronavirem nakazit například přenosem z kliky nebo jiného předmětu?

Tři hodiny ve vzduchu

Virus, který způsobuje onemocnění COVID-19, je podle závěrů uvedené skupiny vědců aktivní v aerosolu (tedy ve vzduchu) přibližně tři hodiny. Tak se můžeme nakazit například v čekárně, kde pobýval před méně než třemi hodinami člověk, pozitivní na tuto chorobu, nebo i na dalších místech, aniž bychom se čehokoliv dotkli.

Na površích až tři dny

Stejně jako ze vzduchu, můžeme koronavirus “chytit” také dotykem. Jak bylo prokázáno, relativně nejbezpečnější z tohoto pohledu je měď, která virus ničí již za čtyři hodiny. Mnohem vstřícnější k viru a nebezpečnější pro nás je pak podle uveřejněných závěrů papír, respektive karton, kde se viru daří čekat na svoji příležitost až 24 hodin. Zdaleka největší riziko ale představuje nerez a hlavně plasty - tady je riziko nákazy i po 72 hodinách.

Jednoduše a přehledně

povrch doba, po kterou se můžeme nakazit přenos vzduchem 3 hodiny měď 4 hodiny karton 24 hodin nerez 72 hodin plast 72 hodin

Přísná opatření jsou nezbytná

Pokud chceme pandemii zastavit a nad koronavirem zvítězit, je tedy opravdu nutné po určitou dobu, kterou stále ještě nedokážeme odhadnout, dodržovat opravdu přísná opatření. Bezohlednost jednoho může zapříčinit velké problémy mnoha dalším lidem. Proto si vždy po příchodu domů musíme velmi dobře umýt a vydesinfikovat ruce. Venku se rozhodně nebudeme dotýkat obličeje a ideálně ani roušky, do prostor, kde se pohybují ostatní lidé, se máme snažit chodit co nejméně. Jen tak je možné v co nejkratší době obrátit vývoj a začít nad koronavirem vítězit.

