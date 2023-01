Vykašlete se na novoroční předsevzetí, která nesplníte. Naděláte totiž víc škody než užitku

Nový rok rovná se předsevzetí. Kdo si nějaké alespoň jednou v životě nedal? Mezi nejčastější patří přání zhubnut, zdravě jíst a více se věnovat aktivnímu pohybu. Nebo nekouřit. „Všechny tyto "aktivity" jsou navíc dobré pro naše srdce. Dodržovaní takzvaných režimových opatření je základním krokem k úspěšnému zvládání rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. Změna jídelníčku, zvýšení fyzické aktivity a redukce tělesné hmotnosti jsou nedílnou součástí úspěšné léčby,“ říká prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Novoroční předsevzetí musí mít reálný cíl

Asi není žádným překvapením, že mnohá novoroční předsevzetí často nepřežijí konec ledna. „Některé průzkumy dokonce uvádí, že je to až v polovině případů. Velmi častým důvodem je jejich nereálnost. Pokud nejste zvyklí pravidelně sportovat, je nanejvýš pravděpodobné, že si po několika náročných sportovních seancích začnete hledat výmluvu, proč to nejde. Stejně tak náhlý přechod od tučné stravy k přísné zeleninové dietě pravděpodobně skončí neslavně,“ má jasno lékař.

Přitom řešení je jednodušší, než si myslíte: postupně zařazovat svá předsevzetí do svého běžného životního režimu. Namísto jízdy výtahem vyjděte po schodech. Místo krátké jízdy autem na nákup se projděte pěšky. K obědu si dejte menší porci, v restauraci si objednejte namísto vepřové krkovice raději lososa. Do kávy méně cukru a do polévky o špetku soli méně. Vyčleňte si ve svém časovém rozvrhu pravidelné okénko pro aktivní pohyb a to důsledně dodržujte. Velkým množstvím drobných změn ve svém životě tak docílíte kýženého cíle, aniž byste se zasekli na své cestě hned na začátku.

Pravidelné návštěvy u lékaře

„Vzpomenout si na rady svého lékaře a zařadit pravidelné lékařské návštěvy do svých novoročních plánů je to nejlepší, co můžete na přelomu roku udělat, a to bez ohledu na věk. Váš lékař vám na kontrolních vyšetřeních dá tu nejlepší zpětnou vazbu o vašem zdravotním stavu. Důležité je to především, pokud trpíte na vysoký cholesterol či tlak. U těchto pacientů je totiž riziko infarktu až trojnásobně vyšší než u zdravé populace,“ dodává prof. MUDr. Miroslav Souček, garant projektu Srdce v hlavě.

Pravidelné návštěvy lékaře by měly být příležitostí, jak své úspěchy v dodržování zdravotních předsevzetí monitorovat. „Správně změřený krevní tlak, kontrola váhy a laboratorní výsledky krevních tuků prozradí o skutečném chování pacienta více, než nám pacient sám prozradí.“

O prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění se dozvíte více na stránkách projektu www.srdcevhlave.cz. Projekt se snaží zlepšit informovanost ohledně rizik spojených s vysokým krevním tlakem a vysokým cholesterolem či nedodržováním předepsaného léčebného schématu.

KAM DÁL: Tisíciletá tradice. Předsevzetí si lidé říkají již od doby bronzové, ale zaznělo také v říši římské.