Máte vysoký krevní tlak? Tato potravina ho dokáže snížit již za dvě hodiny

Vysoký krevní tlak nás vystavuje riziku vzniku mrtvice a infarktu. Nejdůležitějším krokem v prevenci tohoto zdravotního stavu je změna životního stylu včetně jídelníčku. Dokonce i zařazení jen jedné potraviny navíc do vaší stravy může mít na hodnotu krevního tlaku velký vliv.

Listy rostliny moringa oleifera, které pocházejí ze severní Indie, lze zpracovat na zelený prášek, který je nabitý vitamínem A, vápníkem a vitamínem C. Tato superpotravina postupně získává stále na větší popularitě. Lidé si prášek často přidávají do ovocných šejků nebo do jídla.

Této rostlině se ale dostalo vysoké pozornosti také v lékařských kruzích. Řada studií totiž potvrdila její pozitivní účinky na snížení hypertenze.

Výsledky výzkumů naznačují, že by listy moringy mohly sloužit jako účinná alternativní medicína k léčbě vysokého krevního tlaku.

Ačkoliv různé vitamíny a minerály obsahují všechny části rostliny, největší užitek přinášejí její listy.

Ve studii z roku 2018 zaznamenali vědci „významný pokles systolického i diastolického krevního tlaku“. Mnozí z nich se dokonce shodli na tom, že tento druh listů může být účinnější než moderní medicína.

Klasické léky mají totiž určité nedostatky, které jsou spojené s jejich přípravou. „Při jejich přípravě je extrahován pouze fytochemický obsah potřebný pro jejich výrobu. V případě konzumace celého listu je výhoda v tom, že obsahuje i další sloučeniny. Tato kombinace je mnohem účinnější.“

Vědci také měřili účinky těchto listů v pravidelných intervalech po konzumaci.

„Byl pozorován význammný rozdíl mezi diastolickým krevním tlakem na začátku a dvě hodiny po jídle,“ poznamenali.

Zdroj: Express

KAM DÁL: Steatóza jater: Je toto onemocnění možné zvrátit úpravou jídelníčku?