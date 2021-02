Žilní onemocnění je celoživotní. Špatná cirkulace může vést až k bércovým vředům, říká doktorka Vojtíšková

Dobrá péče o nohy se vyplácí nejen v létě, ale i v jiných měsících. V horkých dnech je „trápíme“ na vysokých podpatcích, v páskových sandálech a mnohdy také dlouhým stáním. Nohy se potí, jsou více vystavované riziku vzniku puchýřů a odřenin. Teplé počasí je pak "ideálním" časem pro otoky a pocity těžkých nohou, které mohou být prvotním příznakem vzniku křečových žil.

A ani v zimních měsících nohy neodpočívají. Přestože chodidla schováváme do ponožek a plných bot, i tak mohou trpět otlaky v nevhodné obuvi a "dusit se" v umělých materiálech. Správná péče – profesionální i domácí – je proto alfou a omegou spokojených a zdravých nohou po celý rok.

V rukou profesionálů

Pedikúra by se měla řadit mezi ta ošetření, která si ženy, ale i muži, dopřávají pravidelně. Frekvence je individuální a závisí na stavu chodidel. Pedikérky nejčastěji doporučují rozmezí od šesti týdnů až po návštěvu jednou za tři měsíce.

Díky pravidelné návštěvě pedikúry lze snížit riziko vzniku různých kožních a ortopedických onemocnění. Zanedbání péče může vést také k rozvoji bolestivých a nehojících se prasklin na patách, k zarůstání nehtů, bolesti zad či nevratným deformitám chodidla. U diabetiků pak k rozvoji diabetické nohy.

Domácí péče snadno a rychle

Návštěvu pedikérky byste měli pravidelně kombinovat s domácí péčí. Pozor si však dávejte na správný postup a vyvarujte se základních chyb, kterými jsou provádění domácí pedikúry nasucho (takové ošetření je lepší nechat na profesionálech) nebo špatné zastřihávání nehtů.

Nohy by se měly alespoň na 10 minut „naložit“ do vodní lázně, následně osušit, teprve pak odstranit zrohovatělou kůži pemzou, vyhladit povrch chodidel peelingem, zastřihnout nehty do rovného tvaru a důkladně promazat hydratačním krémem či pěnou.

Otoky, brnění i křeče

Jak bylo řečeno výše, nohy nás nosí celý život a péče o ně by rozhodně neměla začínat u chodidel a končit u kotníků. Dalším, nejen estetickým, problémem, který je třeba řešit dříve než později, jsou otoky nohou a křečové žíly. Ty podle statistik aktuálně trápí každou druhou ženu. „Otoky, brnění, křeče a eventuální další nepříjemné pocity v oblasti nohou mohou signalizovat počínající žilní onemocnění,“ říká MUDr. Jana Vojtíšková, praktická lékařka z Prahy.

Zároveň dodává, že žilní onemocnění je celoživotní a zhoršuje se s věkem. „Pokud přijde pacient včas, můžeme spolupracovat na tom, aby se průběh zpomalil a příznaky se zmírnily. V případě, že diagnóza následuje několik měsíců až let po prvních příznacích, přechodné otoky a metličky se mohou změnit ve varixy, tedy křečové žíly, posléze trvalé otoky a následně trofické kožní změny podmíněné špatnou cirkulací. Konečně posledním stadiem onemocnění je bércový vřed.“

Masáže jako prevence proti otokům

Jedním z preventivních opatření proti otokům mohou být masáže nohou. Masáž byl měla být prováděna směrem od chodidel vzhůru na stehna ve směru žilního oběhu. Samotná "domácí procedura" pak spočívá v jemných krouživých pohybech, které skvěle uleví unaveným a oteklým nohám. Nohy masírujte pomocí prstů, dlaní i předloktí.

K odborníkům můžete zajít na masáž lymfatickou, která pozitivně působí při nedostatečnosti žilního systému. Díky ní dochází ke zlepšení posunu neokysličené krve v krevním řečišti. Krev se potom okysličuje rychleji a celkově dochází k oživení a ulehčení funkce celého cévního systému. Takové ošetření si dopřejte alespoň jednou za měsíc.

Výbornou prevencí proti otokům je také osvěžující masáž střídavě studenou a teplou vodou. Nezapomeňte skončit vždy studenou vodou. Domácí masáž si dělejte nejlépe každý den alespoň po dobu pěti až deseti minut. Odměnou vám bude lehký a zdravý krok a krásné nohy po celý rok.

