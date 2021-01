Zimní smog může i zabíjet, rouška je na něj krátká. Chránit se můžete několika způsoby

Citlivou skupinou ohroženou smogovou situací jsou děti, včetně kojenců a těhotné ženy. Dále sem patří starší lidé a osoby s chronickým onemocněním dýchacího ústrojí jako je astma či chronická obstrukční choroba plic a oběhového ústrojí a také lidé jinak oslabení například kombinací stresu, kouření, nevhodné výživy, lidé v rekonvalescenci, s oslabenou imunitou.

Jak se nejlépe chránit?

Pokud trápí dýchací potíže i vás, kromě omezeného pohybu venku se snažte vyhýbat i dalším rizikovým faktorům, mezi které patří kouření, a to i to pasivní. Nezapomeňte ale doma větrat. Zůstat doma zavřený bez čerstvého vzduchu je totiž snad ještě horší než vyrazit ven. „Větrat je potřeba, i když je smog, ale větrání by mělo být krátké, 3-4 minuty, a intenzivní,“ radí odborníci ze Státního zdravotního ústavu. Pokud se se smogovou situací potýkáte v místě vašeho bydliště často, zvažte investici do domácí čističky vzduchu.

Pomoci vám i vašim dětem může inhalace, kterou se doporučuje provádět denně po dobu alespoň 10 - 15 minut. „Při potížích doporučuji zvlhčování nosní sliznice aerosolovou terapií pomocí kompresorových inhalátorů (například Omron). Inhalování může pomoci i při virových respiračních nemocech, při alergických příznacích z horních cest dýchacích nebo některých zánětech. Zvlhčená sliznice díky tomu dokáže lépe odstraňovat usazené alergeny či nečistoty,“ vysvětluje prof. MUDr. Petr Pohunek.

Co dělat během vyhlášené smogové situace, i když váš obtíže netrápí?

Omezte pohyb v době ranních hodin a od 16 h do večerních hodin

Omezte větší fyzickou venkovní aktivitu

Omezte větrání místností – větrejte krátce a intenzivně

První příznaky onemocnění dýchacího ústrojí se snažte léčit včasně a účinně

Sledujte aktuální informace na webu Českého hydrometeorologického ústavu: portal.chmi.cz

Pokud to bude možné, snažte se využívat služeb MHD a automobily nechejte několik dní doma

Pokud žijete v oblasti, kde je smogová situace vyhlášena, snažte se minimalizovat vypouštění škodlivin do ovzduší

