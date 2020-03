Známé osobnosti rozjely kampaň Rouška není hanba. Když lidé neposlouchají vládu, snad pomůže jejich příklad

Rouška není hanba - to je kampaň, kterou se známé osobnosti snaží propagovat to, co bychom měli dělat v této chvíli úplně všichni a bez rozmýšlení, tedy nošení roušek. I když jde Praha příkladem a zakázala třeba vstup do MHD bez zakrytých úst a nosu, pořád to není dostatečné. Stále se najdou lidé, kteří se této (alespoň morální) povinnosti vzpírají, často ze studu. A přitom jsou takové obavy úplně zbytečné.