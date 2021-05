Nejlépe placená modelka světa prozradila recept na krásu, který může zkusit každý. Gisele Bündchenová vypadá božsky

Supermodelka si podle vlastních slov ve čtyřiceti letech užívá života více než kdy předtím. Bündchenová je ikonou od roku 1999, kdy ji časopis Vogue spojil s návratem sexy modelek a s koncem éry vyzáblých, tzv. heroinových dívek.

V letech 2000-2006 byla jednou z Victoria's secret angelst. Od roku 2004 je nejlépe placenou modelkou na světě a patří mezi jedny z nejbohatších žen v zábavním průmyslu. Přesto jejím tajným elixírem mládí nejsou drahé procedury, ale pozitivní vibrace. „Řeknu vám, opravdu se teď cítím lépe než ve třiceti,“ sdělila v jednom z videí pro kanál Christian Dior.

Teprve ve 30 pochopila, co a jak

„Nebudu lhát, ne vždy jsem dělala to, co by se slušelo a patřilo. Týkalo se to i životosprávy a věcí kolem zdraví. Teď jsem ale připravená. Takže jdeme na to, světe!“ Modelka zmínila, že se hodně soustředí na péči o oční okolí. „S příbývajícími léty si všímám, že to jsou místa, o která musím pečovat, jinak se na nich ta léta zkrátka podepíšou.“

Každé ženě nejspíše v hlavě vyskočil seznam nejrůznějších očních krémů. Gisele ale mimo péči o oční okolí z vnější zdůraznila také péči zevnitř.

Pohledem posílá pozitivní vibrace

Je známé, že oči jsou okna do duše a o tu je potřeba se starat zrovna tak. Spirituální supermodelka tedy také kladla důraz na sílu mysli. Podle Bündchenové můžeme někomu vyslat pozitivní energii pouhým pohledem. „Oči jsou velmi mocnou zbraní. Proto když se na někoho zadívám, snažím se mu tím pohledem zárověň i vyslat pozitivní vibrace.“

Co se týká naší vlastní pozitivní energie, kráska sází na meditaci. Ve svém příspěvku na instagramu přiznává, že jí právě meditace pomohla překonat i nejtěžší období života.

Mluvit o stárnutí se nikdy nebála

Modelka, která má dvě děti s manželem Tomem Bradym, se o přibývajících letech nikdy mluvit nestyděla. „Když na sobě vidím všechny ty změny, beru je jako reflexi let, která jsem prožila, a cítím obrovský vděk. Čím jsem starší, tím více jsem sama se sebou spokojená a vděčná za každou zkušenost, kterou mi život přinesl.“

Zdroje: Page Six, Allure, Vogue

