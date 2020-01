Auto je skvělá investice: Vyplatí se ale stejně jako třeba do zlata?

Pokud vám v garáži nebo ve stodole stojí škodovka po dědečkovi a nevíte, jak se jí zbavit, radši si to ještě rozmyslete. Ze zachovalých aut z východního bloku se totiž stávají veteráni a jejich hodnota stoupá i v řádech desítek procent ročně. A přestože se pořád jedná pouze o alternativní způsob, jak zhodnotit své peníze, je ideální pro automobilové nadšence. S akciemi si rozhodně tolik zábavy neužijete.

Díky rostoucí oblibě sběratelství automobilů se nyní zhodnocují i modely, které byly ještě před pár lety běžně k vidění v ulicích. Historická auta jsou v posledních letech stále atraktivnější jako alternativní investice.

"Experty na umění jsou dokonce vyhodnocovány jako jedna z nejvýnosnějších a nejméně kolísavých alternativních investic," přibližuje Stanislav Gálik, ředitel inovačního centra AuresLab. "Běžná, ale výjimečně zachovalá Škoda 120 před pěti lety stála 30 tisíc. Dnes je k sehnání za 80 tisíc a více. To je nárůst o více než 160 procent."

Nárůst hodnoty o zhruba 60 procent za posledních 5 let podle něj zaznamenaly například vozy jako Tatra 603 nebo Škoda Rapid. V Česku je také velmi žádaným zbožím například Škoda 1000 MB, roste zájem i o legendární Fiaty 126, Volhy nebo Lady.

Roste i slavný "žigulík"

Největší potenciál zhodnocení mají v současnosti takzvané youngtimery čili auta do zhruba 30 let stáří, která se mnohdy dají pořídit i do sta tisíc korun. Přesně předpovídat, která budou nabývat na hodnotě, je však podle Gálika velmi obtížné, téměř nemožné. "Obecně však lze říct, že dříve nebo později budou zajímavé jakékoliv vozy s minimálním nájezdem a v původním zachovalém stavu," vysvětluje Gálik.

Proslulého "žigulíka", tedy Ladu 1200, si v garáži hýčká i Jakub Hamerský ze Svitávky na Blanensku. "Auto mám po otci, který ho kupoval před deseti lety za 19 tisíc. Nedávno mi za něj nabízeli 35 tisíc, a to jsem na něj za tu dobu ani nesáhl," popisuje Hamerský, jak vůz nabývá na hodnotě pouhým stáním v garáži. Prodávat ho neplánuje, naopak mu chce dopřát rekonstrukci. "Neberu ho jako investici, jednou bych s ním chtěl zase vyjet. Je ale příjemné vědět, že bude čím dál tím vzácnější."

Je to běh na dlouhou trať

Při pořizování automobilu pro investiční účely musí mít kupující na paměti, že nejde o krátkodobou záležitost. "Je to opravdu běh na dlouhou trať a sázka na růst poptávky a ceny vozidel. Automobil je investice jako každá jiná, její hodnota může růst, ale zároveň třeba klesnout na polovinu. Nesmíme také zapomínat na náklady na skladování a údržbu, které hodnotu průběžně snižují," upozorňuje na možná rizika ekonom společnosti Partners Martin Mašát.

Přesto byl světový trh s historickými vozy v posledních letech jedním z nejrychleji rostoucích ve srovnání s ostatními alternativními investicemi (klenoty, výtvarné umění). V roce 2017 byl celosvětový aukční obrat na trhu s veterány odhadován na více než miliardu eur a meziročně vykázal růst 3 procenta.