Bezos, Gates, Paltrow a další prozradili své recepty na úspěch. Proč jsou slavní a vydělávají velké peníze?

Většina z nás začíná den budíkem, šálkem kávy a kontrolou e-mailu. Pokud ale blíže prozkoumáme ranní rutiny těch nejúspěšnějších lidí, zjistíme, že to je přesně to, čemu se vyhýbají. Za velkou část jejich úspěchu prý vděčí nejen tomu, co dělají, ale také tomu, co ne.