Brambůrky nebo chipsy? Roli hrají desítky odrůd brambor i styl porcování, rozdíly jsou velké

Řešili jste někdy, zda mezi brambůrkami a chipsy je vůbec nějaký rozdíl? Mohlo by se zdát, že brambůrky jsou pouhým synonymem pro chipsy, ale ve skutečnosti tomu tak není. Rozdíly jsou tam obrovské. Začínají už výběrem odrůd brambor a končí finálním "porcováním".

Hlavní rozdíl - proplachování

Jedním z hlavních rozdílů je, že chipsy procházejí před smažením tzv. blanšírováním, aby se u nich standardizoval proces smažení a chuť. Jsou proplachovány v horké vodě, čímž se ale vypláchne hodně z typické "bramborovitosti".

Pokud se z brambor totiž vypláchnou jejich hlavní složky - cukr a škrob, zbaví se také klasické bramborové chuti. A o to víc se pak samozřejmě musí dochucovat. Na druhé straně klasické brambůrky se oproti chipsům pouze oplachují ve studené vodě a následně se vody zbavují unikátní technologií.

První brambůrky prý vyrobil 24. srpna 1853 indiánský kuchař George Crum v Moon's Lake House poblíž Saratoga Springs v New Yorku.

Chipsy z více odrůd brambor

Bezesporu další velkou výhodou pro výrobce chipsů je širší spektrum odrůd brambor, které mohou využít k výrobě pochutiny díky již zmíněnému blanšírování. Zkrátka mají z čeho vybírat.

V Česku je totiž k dispozici až neuvěřitelných sto padesát odrůd brambor, na výrobu chipsů je pak možno využít zhruba dvanáct až patnáct z nich, zatímco pro brambůrky maximálně pět. Tím může být samozřejmě ovlivněna i finální cena výrobku.

I řez určuje zdravější variantu

Po vhodně vybrané odrůdě, naskladnění a umytí brambor dochází k vrcholu výrobního procesu – krájení. Je velmi důležité, aby nože v jednotlivých krájecích linkách byly perfektně nabroušeny, jelikož kvalita řezu určuje i množství oleje, který pak ve finálním výrobku je. A čím méně oleje, tím lepší jídlo.

Z toho plyne také fakt, že větší důraz na co nejpřesnější a nejtenčí řez je kladen u výroby klasických brambůrků. Ty by měly tedy obsahovat méně oleje a měly by být tak "zdravější". To je však spíš jen "papírová" záležitost. Jde o obceně nezdravou stravu, po které se tloustne, tvoří se celulitida a tak dále.

Obsah soli a palmový olej

Faktem je však naštěstí alespoň to, že řada výrobců, kteří používali v posledních letech dosti propíraný levný palmový olej, již z tohoto trendu ustupuje a využívá především olej řepkový. Co se týče soli, i zde je zpráva pro spotřebitele příznivější, než byla ještě před několika lety.

Především z důvodu stále častějšího skloňování zdravého životního stylu většina výrobců snížila obsah soli v brambůrkách i chipsech, a to ze zhruba 2,5 % v balení na téměř polovinu.

