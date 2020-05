Cejlonský čaj vyhrál souboj s kávou, může za to houba. V čem je ale tak unikátní a jedinečný?

Tajemství zlatožluté a zlatohnědé barvy, intenzivní vůně a chuť či delší oxidace než u jiných druhů čajů. I takové jsou ceylonské čaje, které se řadí mezi nejlepší na světě. Díky své mnohaleté výrobní tradici i naprosté jedinečnosti se vyvážejí prakticky do celého světa a i na ochutnávku vyráží přímo na Srí Lanku rok od roku stále více turistů.

Jemnější čaje jsou určeny pro USA a Evropu, nejvyšší kvalita putuje do Japonska a Hong Kongu

Tajemství zlatožluté a zlatohnědé barvy, intenzivní vůně a chuť či delší oxidace než u jiných druhů čajů. I takové jsou ceylonské čaje, které se řadí mezi nejlepší na světě. Díky své mnohaleté výrobní tradici i naprosté jedinečnosti se vyvážejí prakticky do celého světa a i na ochutnávku vyráží přímo na Srí Lanku rok od roku stále více turistů.

Cejlonské čaje patří mezi černé čaje špičkové kvality, zvláště pak ty, které se pěstují ve vyšší nadmořské výšce okolo 1 500 až 2 000 metrů.

Samotné pěstování na plantážích Srí Lanky se datuje již od roku 1867. Přibližně o sto let později se pak plantáže staly majetkem Britů a kolem roku 1990 došlo k jejich rozdělení mezi stát a soukromé osoby. Výroba čaje má na Srí Lance mnohaletou tradici a cejlonské čaje se tak rozhodně řadí mezi nejoblíbenější čaje na světě.

Unikátní postup a ideální podmínky

Co se týče postupu výroby čaje, tak velmi zajímavé je to, že čajové lístky leží až 12 hodin na kovovém sítu a po časovém rozestupu šesti hodin se obracejí. Následně se nalámou a rolují na speciálním stroji, kde nechybí jejich natřásání. Nakonec se lístky usuší a poté ještě projdou jedním tříděním kvality, které je rozdělí na hrubší a jemnější. Do Evropy následně putují ty jemné.

Cejlon byl oficiálním názvem ostrova i země do roku 1972, kdy byl stát přejmenován na "Svobodná, suverénní a nezávislá republika Srí Lanka", v roce 1978 byl název změněn na "Demokratická socialistická republika Srí Lanka".

Srí Lanka pěstuje čaj celkově v šesti různých oblastech, konkrétně se jedná o území Galle, Ratnapura, Kandy, Nuwara Eliya, Dimbulla a Uva. Tyto oblasti jsou ideální pro pěstování čaje díky svým příznivým klimatickým podmínkám, jemným celoročním srážkám nebo pro půdu bohatou na minerály, které zajišťují příznivý růst čajovníku. Za výjimečných podmínek se odtud nezískávají jen černé čaje, ale také čaje polo-zelené nebo zelené.

Nuwara Eliya - zdraví prospěšná jednička

Nuwara Eliya se řadí mezi nejchutnější, dosud známý cejlonský čaj. Okouzlí především svou svěží vůní i pozitivními účinky na lidský organismus. Mnozí vědci i léčitelé tvrdí, že je zárukou pevného zdraví i dobré nálady. Jeho složení se skládá z teinu, vitamínů, minerálů i antioxidantů. Zabraňuje předčasnému stárnutí buněk a snižuje riziko mnoha vážných onemocnění. Díky svým antibakteriálním a antiseptickým účinkům pomáhá také na různá infekční onemocnění.

Také čaj Uva je pravý cejlonský čaj, který by měl skutečně ochutnat každý milovník tohoto nápoje. Charakterizuje ho aromatická chuť s měděným a mírně pikantním nádechem, která jistě překvapí i vás. Mezi jeho příznivé účinky patří povzbuzení a navození fyzické svěžesti. Pomáhá také se soustředěním a pamětí. Může posloužit i jako prevence proti nádorovým onemocněním.

Bitva o Cejlon - káva versus čaj

Hemileia vastatrix - říká vám to něco? Zřejmě ne, přesto tato houba hrála velmi důležitou roli v historii cejlonského čaje. Poté, co doslova zdecimovala místní kávové plantáže, majitel plantáže Loolecondera James Taylor osobně přijel na Sri Lanku, aby dohlédl na "proměnu". Pravdou ovšem je, že se mu to tak trochu hodilo.

Tento Brit měl totiž zkušenosti s pěstováním čaje z Indie a s myšlenkou nahradit kávu právě čajem i na Srí Lance si pohrával už dlouho. To bylo v roce 1867 a právě zde se začala psát historie nejlepšího čaje na světě. Velmi brzy se začal obchodovat na londýnské burze a díky své kvalitě a nízké ceně se rychle dostal téměř do všech koutů planety.

Jediná a pravá skořice

A ještě jedna místní zajímavost, na kterou může být Srí Lanka právem hrdá. V lidové medicíně se zde již celá staletí používá cejlonská skořice. V součastné době patří mezi velmi zkoumané bylinky. Pozitivní vlivy například přináší u kardiovaskulárního systému, při cukrovce či při akné.

Pokud tedy chcete opravdu pravou skořici, tak musíte zvolit Cinammonum Zeylonicum. Její chuť je jedinečná a nikde jinde na světě ji nenajdete. Ovšem je také velmi drahá. Proto ji hodně výrobců nahrazuje druhem Cinnamonum Cassia, který roste v Číně, Vietnamu, Indonésii nebo Ugandě.

