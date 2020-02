Česnek, majoránka, sůl a vepřové maso. Výsledkem je vynikající domácí jitrnicový prejt

Kdo by neměl rád vepřové maso a pokrmy z něj…? Vepřové maso je možné zpracovat na nespočet způsobů. Jsou to klasické pochoutky, které se v naší kuchyni drží odnepaměti a není důvod je škrtat z jídelníčku. Pokud dostaneme chuť třeba na prejt, můžeme buď zajít do obchodu, počkat, až budou známí dělat zabijačku, nebo si jej zkrátka vyrobit. Ze surovin, o kterých budeme vědět, jak na počátku vypadaly. A nebojte se - není to nijak drahá ani složitá záležitost.

Zabijačkový prejt lidé většinou milují. Jenže namanout se k pravé zabijačce není dnes tak jednoduché. A tak stačí zajít do obchodu, koupit kilo vepřového boku, 10 dkg vepřových jater (nebo trochu víc, podle vaší chuti) a tři housky. K tomu bude potřeba už jen koření a trocha času.

Uvařit a umlít

Maso samozřejmě musíme nejprve uvařit. Pokud si chceme ušetřit trochu času, bůček nakrájíme na menší kousky, aby se rychleji provařil. Je potřeba mít maso opravdu měkké. Ostatně maso na prejt ani nemusíme kupovat, stačí si nějakou dobu schraňovat ořezy z vepřového masa a ty pak pro tento účel dobře využít. Játra nevaříme, později je nameleme syrová.

Všechno najemno

Uvařené maso rozdělíme na tučnou a libovou část. Tučnou část a potom i játra nameleme, abychom v prejtu neměli velké kusy, a libové maso můžeme nasekat nebo nakrájet také najemno, ale část necháme a nakrájíme na trochu větší kousky, aby byly v prejtu cítit.

Smíchat a dochutit

K nakrájenému, nasekanému a namletému masu přidáme housky, které jsme předtím pokrájeli a namočili ve vývaru z masa. “Těsto” je téměř hotové, teď mu musíme dát tu pravou chuť a vůni. Jak? Česnekem, majoránkou, pepřem, novým kořením… Přidat můžeme podle chuti i trochu zázvoru nebo muškátového květu. Nezapomeneme ale na sůl.

Ochutnávání povoleno (nařízeno)

Protože je maso už uvařené, nic nám nebrání prejt ještě před jeho finální úpravou - tedy zapečením v troubě - ochutnat, aby byl přesně takový, jaký jej máme rádi. Pokud chceme ochutnávat, nejprve dochutíme maso s houskou a syrová játra do směsi zamícháme až později. Sice je jisté, že výsledná chuť bude ještě o něco jiná, na druhou stranu ale jater není tolik, aby se v něm koření ztratilo.

Do trouby s ním!

Nyní jsme již téměř u cíle. Hotovou dokořeněnou směs přemístíme do pekáčku, který jsme vytřeli sádlem (nemáme-li sádlo, alespoň ho vymastíme olejem, ale není to ono) a přikrytý pekáček vložíme asi na hodinu do trouby. Bude stačit teplota kolem 120 °C. Po této době poklici odklopíme a necháme vše ještě dopéct do té doby, než se na povrchu vytvoří kůrka. Tou dobou již celý byt krásně voní a sousedé na chodbě přemýšlí o tom, že by mohli prejt vlastně také zkusit…

Ostatně - je čas připravit talíře na stůl.