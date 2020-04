Chalupářský guláš - spotřebuje zbytky z mrazáku a provoní celý dům. Z hrnce si vybere každý

Chalupářský guláš je vynikající pochoutka, která má pro každého něco. Vždyť také můžeme do hrnce přidat téměř cokoliv, co nám chutná. Ale ne - výsledek určitě nebude podobný dortu, který pekli pejsek s kočičkou. Vytvoříme výborný guláš, který si každý jen může přizpůsobit svému pojetí a chuti rodiny.

Maso je základ

Na chalupářský guláš budeme samozřejmě potřebovat maso. Trik je v tom, že nepoužijeme jeden druh, ale můžeme využít právě ony zbytky, které na celé další jídlo pro rodinu nestačí. Ideální je, pokud v mrazáku najdeme alespoň kousek hovězího, které dodá omáčce sílu, ale pokud není, spokojíme se i s vepřovým a drůbežím masem. Všechny druhy masa nakrájíme na kostky a necháme oddělené, nesmíchávéme je. Je to důležité pro další postup vaření.

Cibule není nikdy dost

Každý, kdo někdy vařil guláš, už moc dobře ví, že dobrou omáčku bez cibule neudělá. A té cibule je potřeba opravdu hodně. Kuchařské knihy mluví o stejném podílu cibule a masa, každá hospodyně si ale zvolí poměr, jaký má ráda. Jedna cibule ale určitě stačit nebude.

Zatáhnout maso

Na troše rozpáleného oleje v hrnci postupně zatáhneme jednotlivé druhy masa, které následně vždy vyndáme a na chvíli odložíme. Na omastku potom osmažíme cibulku a k ní přidáme ten druh masa, který se bude vařit nejdéle - tedy hovězí. Další druhy, vepřové a kuřecí maso, budeme do hrnce doplňovat později tak, aby na konci bylo všechno hotové najednou. Kdybychom všechny druhy masa vařili stejně dlouho, bude buď hovězí nedovařené nebo kuřecí v hrnci patrně už vůbec nenajdeme…

Koření jako nutnost

Guláš bez papriky neuvaříme. A tak i do toho chalupářského jí přidáme dostatečné množství. Dále použijeme česnek - lepší je čerstvý, ale ani sušený nevadí, majoránku, trochu kmínu, pepř a sůl. Vše necháme vařit, hlídáme hladinu vody a přidáváme maso.

Důležitá surovina - klobása

Co by to bylo za chalupáře, kdyby s sebou neměl alespoň kousek klobásy. A tak právě i ta patří do chalupářského guláše. Použijeme-li suchou klobásu, bude chuť výsledku našeho snažení ještě lepší. Klobásu přidáváme až nakonec, provaříme ji jen přibližně deset minut.

Zahustit a bude hotovo

Zahušťovat takový guláš moukou by byla velká škoda. Mnohem lepší chuti dosáhneme, když k tomuto účelu použijeme chléb. Jak na to? Střídku si předem natrháme nebo nakrájíme na menší kousky a namočíme. Když je maso uvařeno, přidáme namočený chléb a provaříme přibližně pět minut. Během té doby je třeba omáčku hlídat a míchat, aby se chléb nepřichytil ke dnu. Teď už zbývá jen ochutnat, případně dochutit a podávat. Jako přílohu můžeme zvolit knedlík nebo těstoviny, ale největší úspěch patrně sklidí malé bramboráčky.

