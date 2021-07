Chcete se rychle zbavit bolesti hlavy? Jde to, většinou dokonce velmi snadno

Bolest hlavy vás může dostihnout kdekoli. V autobuse, ve škole nebo třeba ve frontě v obchodě. Jasně, ne vždy je možné aplikovat spolehlivé metody, které od bolesti uleví. Na druhou stranu neuškodí o nich vědět.

Masáž

Masáž se možná na první pohled může zdát jako něco, co vám od bolesti hlavy nepomůže. Opak je ale pravdou. Bolest hlavy je často důsledkem napětí svalů v horní polovině těla. Zkušený masér nebo masérka jsou schopni toto napětí uvolnit během pár minut a zbavit vás tak bolesti hlavy.

Teplo nebo chlad

Na bolesti hlavy způsobené napětím svalů mohou mimo masáže pomoci také obklady. Je to jednoduché. Studený nebo teplý obklad si přiložte na čelo a nenechávejte ho tam déle než 10 minut. Pokud se rozhodnete přiložit si na čelo něco mraženého, nezapoměňte to obalit kusem látky, abyste si nepoškodili kůži.

Aromaterapie

Studie ukázaly, že určité vůně mohou vyvolat v mozku pozitivní, nebo dokonce uzdravující reakce. Nejčastěji se k tomuto druhu úlevy od bolesti hlavy používají esenciální oleje. Mezi nejoblíbenější vůně používané ke zmírnění bolesti paří levandule, máta a eukalyptus.

Akupunktura

Akupunktura je metodou řešení zdravotních problémů pomocí tenkých ostrých jehliček, které se vpichují na specifická místa na těle. Dobrý akupunkturista ví, kam přesně jehličky aplikovat tak, aby vás bolesti zbavil.

Hydratace

Dehydratace je jedním z nejčastějších důvodů bolesti hlavy. Je tedy logické, že hydratace by vám od ní naopak měla pomoci. Pozor ale na to, co pijete. Voda vám od bolesti hlavy uleví, jsou tu ale i nápoje, které ji vyvolávají. Dejte si pozor na přílišnou konzumaci kávy nebo černého čaje.

Zdroj: Healthline

