Chytrá domácnost Somfy snadno a rychle s pomocí centrálního ovládání TaHoma switch

Zautomatizujte si ovládání celé domácnosti

Moderními technologiemi jsme obklopeni na každém kroku. Proč se jimi tedy neobklopit také doma? Využijte spolehlivé a moderní řešení Somfy, které vaši domácnost konečně přenese do 21. století. Proč to dělat složitě, když to lze provést jednoduše? Nevstávejte pokaždé, když potřebujete rozsvítit světla nebo otevřít žaluzie.

Ovládání celé domácnosti pomocí jednoho tlačítka? Žádný problém

Domníváte se, že nelze ovládat domácnost jedním tlačítkem? To jste pak ještě nepoznali TaHoma switch. Elegantní, moderní a inteligentní ovládání celé domácnosti. Zařízení je kompatibilní s více jak 250 produkty a lze u něj využít také funkci ovládání hlasem. Na samotném boxu TaHoma switch se nachází pouze několik tlačítek, jejichž funkci si přizpůsobíte zcela svým potřebám.

Jak chytrá domácnost funguje?

Pro vaši lepší představu o tom, jak to v chytré domácnosti chodí, vám přinášíme malou ukázku toho, jak to může vypadat. Představte si, že se ráno probudíte, na ovladači se dotknete jednoho tlačítka a žaluzie v celém bytě se samy otevřou a světla se automaticky rozsvítí. Takový start do nového dne je luxusní a příjemně vás naladí do celého dne.

Užívejte si luxusu, který vám chytrá domácnost nabízí. Není totiž nutné žít v nepohodlí. Místo toho se obklopte chytrými přístroji, které vám usnadní práci a bydlení a nabídnou vám prvotřídní komfort. Chytrá domácnost připomíná bydlení v honosném hotelu, kde nemusíte téměř hnout prstem, ale přesto vše funguje tak, jak má.