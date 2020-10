Co jste nevěděli o darování krve?

Věděli jste, že …

● Obsah krve v lidském těle tvoří asi 8 % celkové hmotnosti člověka

● Čísla, která vycházejí z prohlášení Národní společnosti pro transfuzní lékařství, doporučují, aby byl počet dárců krve vždy v minimální výši 3 % z celkové populace*

● V České republice tak chybí až 50 000 nových dárců krve

● Nejčastěji se vyskytuje krevní typ 0 nebo krevní typ A, typ B je méně častý, nejvzácnější typ krve je AB

Jak bychom ale krev mohli získat, kdyby se ji někdo další nerozhodl darovat? Dárců a především prvodárců je stále málo a není tomu jinak ani v České republice. Právě proto se již druhým rokem značka parodontax spojila s Českým červeným křížem a společně v kampani Neplivejte krev, darujte krev hledá nové dárce.

Kdo krev může darovat?

Ačkoli je potřeba krve enormní, nemůže ji darovat každý. K tomu, aby krev v cizím organizmu plnila životní funkce, je důležité, aby byla stoprocentně zdravá. Kromě celkového zdraví je však důležité sledovat i další věci.

„Abyste se zařadili mezi vhodné dárce, je nutné být ve věku od 18 do 60 let. Pravidelní dárci mohou darovat krev až do 65 let. Požadovaná hmotnost dárce je alespoň 50 kg, nesmíte být nositelem viru HIV ani mít překonanou hepatitidu typu B a C, stejně jako ani jiná závažná chronická onemocnění,“ přibližuje plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D. z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Další podmínky pro darování krve, které jsou navíc letos o něco přísnější, naleznete na webu Českého červeného kříže. Maximální frekvence darování krve pro muže jsou každé tři měsíce a pro ženy každé čtyři měsíce. Ženy by neměly darovat krev během menstruace, těsně před ní a ani těsně po ní.

Je důležité, aby se informace o potřebě prvodárců a následně pravidelných dárců šířila. Co už by se ale šířit nemělo, jsou mýty o tom, kdo darovat krev nesmí. Nevěřte jim. Tady je několik z nich:

Mýtus: Darování krve bolí Mýtus: Vegetariáni darovat nesmí

Mýtus: Před odběrem nesmím alespoň den nic jíst ani pít

Mýtus: Jsem žena a darovat krev nesmím

Mýtus: Kouřím a to je problém

Mýtus: Darovaná krev mi bude v těle chybět

Co byste ještě měli vědět ...než se vydáte pomáhat

● Nezapomeňte na hydrataci. Před, ale i po odběru, je potřeba dostatečně pít. Ideálně neslazené tekutiny.

● Večer před odběrem zkuste vynechat tučná jídla a dát si něco lehkého. Také alkoholické nápoje byste měli ze seznamu vyřadit.

● Odpočinek. Dejte si pauzu. Přečtěte si dobrou knihu, pusťte si romantický film. Před odběrem jednoduše vyřaďte jakoukoli fyzicky náročnou aktivitu.

Ráno před odběrem

● Lehká snídaně, například čaj a rohlík, je ideálním jídlem před odběrem. Není to tak, že byste museli držet úplnou hladovku. Naopak určitě nevyrážejte na lačno.

● Na odběr si nezapomeňte vzít občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny ČR.

Není tak těžké pomáhat, co myslíte? Na nic nečekejte a vyberte si nejbližší transfuzní stanici a pojďte do toho s námi.