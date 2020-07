Co nesmí chybět ve výbavě turisty? Napovíme vám!

Hory nás fascinují. Jedinečné scenérie nám dávají zapomenout na každodenní rutinu a pomáhají nám dobít baterky. Neměli bychom však zapomínat na to, že mohou být stejně zrádné jako krásné – a bez ohledu na to, zda se právě chystáme na celodenní túru po hřebenech nebo „jen“ na kratší výlet po nenáročné stezce, se na turistiku řádně připravit. Respektive nevycházet bez základního vybavení.

Vhodně zvolené oblečení

Počasí se může změnit z minuty na minutu, a proto je na místě počítat s nejhorším. Vezměte si s sebou funkční oblečení určené pro horskou turistiku a dodržujte osvědčený princip vrstveného oblékání.

Naprostou samozřejmostí by měla být kvalitní treková obuv. Podpatky ani žabky na hory skutečně nepatří.

Stan a spací pytel

Chystáte se zdolat delší trasu a je pravděpodobné, že se nestihnete vrátit včas do horské chaty? Anebo nocleh v přírodně rovnou plánujete? Pak si nezapomeňte sbalit kvalitní stan. Při výběru zbytečně nešetřete a preferujte model s nižší hmotností, pruty z duralu a vodním sloupcem tropika min. 3000 mm.

Spací pytel volte s ohledem na účel využití. Při letním vandrování po českých horách jsou naprosto dostačující i levnější spacáky z dutého vlákna. Kromě toho, že moc nestojí, jsou vhodné i pro alergiky a izolují, i když navlhnou. Oproti dražším péřovým spacákům mají kratší životnost, jsou těžší a objemnější.

Co s sebou do batohu?

Trekový batoh příliš nezatěžujte (celková váha by neměla být větší než třetina vaší hmotnosti) a naskládejte do něj jen to nejnutnější: kompas (buzoly a kompasy na rozdíl od mobilního telefonu nepotřebují GPS a fungují za každého počasí a v jakémkoliv terénu), píšťalku, sadu první pomoci, baterku nebo čelovku, lahev nebo hydrovak s vodou, energeticky vydatnou svačinu a ochranný krém proti ostrým slunečním paprskům.

Při toulkách po hrách se vám může hodit také paracord neboli padáková šňůra. Prodává se ve formě náramku, který se po rozmotání promění na pevné lano. Nezabere prakticky žádné místo a nabízí neuvěřitelně široké spektrum využití – od uchycení vybavení k batohu přes měření vzdálenosti až po nouzové rybaření.