Co uvařit muži, aby vás miloval? Afrodiziaka dokáží divy

Zvýšení chuti na sex je vlastně velmi jednoduché. Když tedy víte, jak na to. S afrodiziaky je také často vázán termín libido. Tak hezky popořadě...

Co je to libido?

Význam libida je různý. Většinou je samozřejmě toto slovo spojováno s chutí na sex, tedy s pohlavní touhou neboli sexuálním apetitem. Často jde ale také o výkonnost a potenci. Vše se navzájem prolíná. To ovlivňují právě afrodiziaka, která dokážou změnit úroveň pohlavních hormonů v těle. Existuje seznam přírodních afrodiziak, která umí opravdu divy. Tak například některé rostliny či jídlo mohou mít vliv i na erekci.

Přírodní afrodiziaka

Mají jednu velkou výhodu. Jak už název napovídá, jsou bez chemií, a tudíž nejsou pro tělo toxické. Nehrozí ani vedlejší účinky a předávkování tak jako u léků.

Mezi přírodní afrodiziaka a jeden z nejsilnějších posilujících prostředků čínské medicíny patří například ženšen pravý. Nejčastější výskyt je v Číně, Rusku (zejména na východě) a v Korei. Jako doplněk stravy se nejčastěji využívá kořen ženšenu.

Afrodiziaka byla vždy používána jako lék. Přírodní afrodiziaka jsou stará jako lidstvo samo. Zdravé libido je po generace považováno za symbol zdraví. Již dávní vládcové používali afrodiziaka.

Při aplikaci je nástup účinku pomalejší, avšak dlouhodobější a zdraví prospěšný. Za skutečný elixír života je odedávna považován česnek. Jako prevenci před onemocněním střev dávali česnek svým otrokům už Egypťané. Byl dobrý i na játra a trávicí soustavu. Silně působí na bakterie, kvasinky, prvoky, plísně, houby a dokonce i na viry.

Dalším afrodiziakem je zelenina, kterou máte určitě všichni doma. Jde o mrkev. Zvyšuje hlavně mužskou plodnost a potenci, ale pomůže vám třeba i od vrásek. Mezi přírodní afrodiziaka patří i kornice šípolistá, kotvičník zemní, klanopraška čínská, řeřicha peruánská, guarana, ginkgo biloba, zázvor, jahody nebo granátové jablko. Ani to není ale vše...

Ústřice

Jestli má něco mezi milovníky sexu opravdu dobré renomé, pak jsou to rozhodně ústřice. Doporučují se jíst syrové, což je pro mnoho z nás nemyslitelné. Zvědavost je ale zvědavost. Třeba takový Casanova si prý dopřával ke snídani 50 ústřic. Z toho by asi neměl radost žádný výživový poradce, ústřice jsou totiž velmi tučné a ani váš cholesterol by vám zřejmě nepoděkoval.

Čokoláda

Ať už na nervy, nebo na posílení sexuality často saháme po čokoládě. V té najdeme “chemickou látku lásky" fenyletylamin, což je přírodní amfetamin podporující prožitky intimity a vášně. Kromě toho má také antidepresivní účinky. A tak nejen že budete mít větší chuť na sex, ještě potlačíte napětí a pocit strachu. Sílu čokolády znali již Olmekové, Aztékové a Mayové. Před návštěvou svých harémů pili panovníci silný čokoládový nápoj.

Moderní afrodiziaka

Dnes už máme léky téměř na všechno. Je pro nás lehké a pohodlné prostě zapít tabletu a čekat, až zabere. Nebo si to kolikrát stačí jen vsugerovat? Kdo ví... Moderní afrodiziaka vycházejí z těch přírodních, ale účinky jsou jiné. Soustředí se více na fyzické projevy libida. Muži si erekci mohou "koupit" v pilulce, pro ženy je k mání ženská viagra. Moderní afrodiziaka působí každopádně mnohem rychleji a silněji. Mohou se ale vyskytnout i velmi nepříjemné vedlejší účinky.

Jméno podle bohyně

Afrodiziaka, prostředky na podporu libida a většího zájmu o sex, získala jméno podle řecké bohyně lásky Afrodité. Už tehdy totiž věděla, že láska prochází žaludkem, a tak svým milencům servírovala lahůdky, které nejen uspokojovaly jejich mlsné jazýčky, ale zároveň probouzely touhu a vášeň. Jooo, ta holka věděla, jak jídlo okořenit. A muži ji milovali...

