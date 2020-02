Cvičit můžete i ve své hlavě. Funguje to, budete mít více energie

Je to jako přes kopírák. V práci jde jeden ospalý den za druhým, jste malátní a bez energie. Nepomáhají energetické nápoje ani litry kávy. Pes je totiž zakopaný někde jinde. Nabízíme vám několik praktických tipů, jak si s únavou na pracovišti poradit.

Únavu výrazně omezíte tím, když si budete během pracovní doby dělat krátké přestávky na uvolnění. Velmi relaxačně působí protažení zad se záklonem nebo předklonem a propnutými pažemi, které pohybem opisují tvar pomyslné osmičky. Tento pohyb lze přenášet na celé tělo. Zapojit můžeme rotaci krku různými směry a následně doplnit úklony do stran. Cviky by měly být pomalé a plynulé bez trhavých pohybů.

Pracovní únavu a s ní související bolesti zad může způsobovat také nesprávné sezení na kancelářské židli, ať už si to lidé uvědomují, nebo ne. Při práci na počítači, která je pro sedavé zaměstnání snad nejcharakterističtější, byste měli mít široce rozkročené dolní končetiny, stehna mohou směřovat pod mírným úhlem dolů.

Na židli seďte tak, aby se vaše nohy dotýkaly země. Při práci na počítači se často objevuje také bolest šíje. "Tomu můžete zabránit tak, že budete myslet na uvolněná ramena a dýchání – dokonce i tímto můžete předcházet vzniku bolesti," doporučuje Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Jaké nápoje jsou vhodné?

Součástí každého pracovního dne by měl být také správný pitný režim. Pracovní únavu totiž může způsobovat i nedostatek tekutin, zvláště pak v horkých letních měsících. Buďte však obezřetní, pokud jde o pití kávy. Přebytek kofeinu totiž, navzdory zažitým představám, utlumuje smysly. Optimální jsou proto maximálně dva až tři šálky denně. V opačném případě budete ztrácet rychlost a pohotovost, což se může negativně projevit na kvalitě odvedené práce.

Kávu pijte spíše v dopoledních hodinách, odpoledne dejte přednost například zelenému čaji, který má stimulační účinky. Dobrou službu vám udělá také maté. Tento přírodní produkt ocení zejména lidé, kteří už jsou odolní vůči kofeinu nebo kávě obecně neholdují. Maté je zároveň vhodnější než často užívané energetické nápoje, které obsahují velké množství cukru. Dobrým řešením je rovněž pití zředěného pomerančového džusu nebo vody s vymačkaným citrónem.

Diskrétní cvičení přímo na pracovišti

Mnozí lidé by si v zaměstnání zacvičili rádi, současně ale nechtějí svým kolegům předvádět divadlo a zbytečně na sebe strhávat pozornost. Mnohé však lze aplikovat velice nenápadně a diskrétně. Pracujete totiž mimo jiné s neznatelnými pohyby a jejich součástí je i mentální cvičení. "Cvičit v mikropohybu můžete klidně i v práci, aniž by to na vás kdokoliv poznal," má jasno Tomanová.

Podle ní je způsob našeho myšlení a imaginace přímo spojen se stavem našeho těla, který je v konečném důsledku jeho odrazem. "Je dokonce teoreticky dokázáno, že mozek nerozezná skutečnost od představy, a proto je přínosem i tzv. cvičení v představě, tedy aktivita, kdy na jednotlivé cviky pouze myslíme. Mozek totiž příslušné svaly i přesto zapojuje a vysílá do nich signály, řídí de facto všechny procesy v těle."

Mentální cviky pro rozproudění energie v těle

Pravidelným cvičením Infinity metod odstraníte nejen únavu v práci, ale také si zlepšíte svou pohyblivost, pružnost, stabilitu, prokrvíte celý organismus, zvýšíte produkci endorfinů, snížíte nebo odstraníte stres a posílíte svoji imunitu. Velmi důležité je rovněž uvědomování si svého těla jako celku. "Osvědčuje se, když si při cvičení představíte ve vašem břiše bílé, nažloutlé, teplé světlo, které vyzařuje pozitivní energii," vysvětluje lékařka.

Cvičení souvisí i s prouděním energie v těle. Pokud je něco v těle v nerovnováze, odrazí se to na našem psychickém stavu a naopak. Současným životním stylem, kdy lidé věčně nestíhají a stresují se, si nevědomky blokují své energetické dráhy. "Strnulá šíje a ramena jsou projevem, ale i příčinou stresu. Jedná se o typickou polohu člověka sedícího u počítače, který se snaží dodržet vražedný termín pracovního úkolu. Pokud budete myslet na správný posed s uvolněnými rameny, stres z vás spadne mnohem snáz."