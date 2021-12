Dárky podle znamení horoskopu. Takhle určitě vedle nešlápnete

S těmito tipy vyberete ten správný dárek raz dva.

Beran

Pro berany je nejlepší zvolit něco výrazného, ať už se jedná o nějaký jedinečný kousek oblečení, nebo umění. Zkrátka rádi vyčnívají a jdou proti proudu.

Skvělým dárkem pro ženu ve znamení berana je např. červená rtěnka.

Býk

Býci mají rádi všechno, co je krásné, a také vše, co je spojené s láskou. To platí i o věcech, které se řadí do kategorie sebelásky, jako jsou wellness pobyty, masáže a další.

Ženy ve znamení býka ocení květiny, a to jak do vázy, tak i v květináči.

Blíženec

Blíženci jsou velmi inteligentní jedinci a mistři komunikace. Nikoho tedy nepřekvapí, že se jim líbí veškeré dárky, které mohou jejich intelekt rozvíjet, může se jednat jak o novou knihu založenou na skutečné události, tak i o krásný zápisník, kam si mohou poznamenávat své nápady.

Rak

Raci milují se o někoho starat a vytvářet skvělou domácí atmosféru. Nejlepším dárkem pro muže a ženy ve znamení raka je proto cokoliv, co je spojené s domovem a péčí o něj, nebo o ty, co v něm žijí.

Může se jednat o pánvičku, nový nábytek nebo třeba i bednu s nářadím.

Lev

Lvi milují pozornost, skvělou volbou je proto cokoliv, co jim pomůže tohoto cíle dosáhnout. Milují být samotným středem pozornosti. Čímkoliv výrazným, třpytivým nebo netradičním tedy lva rozhodně neurazíte.

Panna

Panny milují jak intelektuální dárky, tak i kosmetické produkty. Můžete jim tedy věnovat hlavolam, ale i poukaz na nějaký kurz. Velmi rádi se totiž učí novým věcem.

Radost budou mít ale také ze sady přírodní kosmetiky na tělo.

Váhy

Toto znamení má rádo krásu a hebkost. Rozhodně tedy nic nezkazíte darováním oblečení z kvalitních materiálů. Může se jednat o tričko z bavlny nebo teplý vlněný svetr.

Skvělým tipem pro ženy ve znamení vah je také saténové povlečení nebo šperky.

Štír

Štíři bývají záhadní a velmi oceňují dárky, na kterých je vidět, že jsou přímo pro ně. Ideální je tedy zamyslet se nad tím, jaké má daný člověk zájmy, a vybrat něco, co odráží ten nejzvláštnější z nich. Ženy ve znamení štíra také ocení personalizované šperky.

Střelec

Lidé narození v tomto znamení často neskrývají svou zálibu v cestování a poznávání nových kultur. Cokoliv, co jim tento proces usnadní, tedy bude rozhodně vítané. Můžete je obdarovat sadou kosmetiky do 100 ml, kterou si mohou vzít s sebou do letadla, ale také třeba cestovním zavazadlem.

Vodnář

Tito lidé milují nové inovace a tu nejnovější technologii. Poukázkou do obchodu s elektronikou je tedy rozhodně nezklamete. Neradili bychom vám ale dárek jim vybírat, nejspíše odvedou tu nejlepší práci, co se týče výběru, sami.

Ryby

Tito optimisti s bujnou představivostí milují dárky, pomocí kterých se mohou starat jak o svůj zevnějšek, tak i o psychiku. Skvělou volbou jsou tak jak hodiny jógy, tak i tělový peeling nebo krém na obličej.

Zdroj: Glamour

