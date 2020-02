Dlouhý let nemusí být utrpení. Jak porazit jet lag a co si vzít na palubu?

Návštěvy vzdálených koutů světa lákají každého z nás. Tím spíš teď v zimě rádi utečeme do teplých krajin. Takové cestování je ovšem spojené s nepříjemně dlouhou dobou, kterou strávíte v letadle. Jak se na takový let dobře připravit a co si s sebou na palubu rozhodně musíte vzít?

USA, Nový Zéland, Austrálie, Asie a další. To jsou bezesporu oblíbené destinace, které lákají k návštěvě. Na druhou stranu je s tím spojen opravdu velmi dlouhý let, který následně může značně ovlivnit celou dobu, kterou v jiné části světa strávíte. Je tedy třeba si dobu v letadle co nejvíce zjednodušit a netrpět.

Nezapomeňte na pohodlné oblečení

Určitě se totiž nechcete mačkat třeba i více než 10 hodin v něčem, co vám je nepohodlné. Pohodlnost je totiž naprostým základem a stydět se třeba za tepláky rozhodně není na místě. V letadle navíc může být díky klimatizaci i pořádná zima. Na dlouhé lety sice dostanete od letušek deku na přikrytí, ale někdy to nestačí.

Vezměte si tedy s sebou teplou mikinu nebo i svetr. Někdo lítá dokonce s čepicí nebo šátkem přes hlavu. Pro extra dlouhé, třeba noční lety s přestupem pak určitě berte i náhradní tričko, které se může hodit.

Berte USB kabel, abyste si mohli dobíjet své elektronické kamarády. V dnešní době již můžete dobíjet ve většině letadel přímo ze sedačky, hodí se navíc i pro dobíjení na letišti, kde se často stane, že strávíte i půl dne čekáním na další spoj.

Vybavte se dobře i na spaní. Špunty do uší nebo klapky na oči by měly být samozřejmostí. Díky tomu se vám třeba poštěstí celý let prospat. V lepších aerolinkách vám něco podobného dají, k tomu všemu leckdy dostanete také ponožky, kartáček na zuby a maličkou pastu. Nespoléhejte se ale na to a raději to mějte u sebe. Takový chrápající cestující, který bude sedět vedle vás, vám pak může být ukradený.

Důležitá voda

V letadle je velmi suchý vzduch, což znamená, že vás často postihne žízeň. Vezměte si s sebou prázdnou láhev na vodu, kterou si následně po bezpečnostní kontrole naplňte pitnou vodou. V letadle vám ji pak letušky rády doplní, tedy v případě, že neletíte s nízkonákladovkou, tam totiž musíte vodu pouze kupovat. Pamatujte na klíčové - dehydratace je hlavní příčinou únavy z létání neboli jet lagu.

Hygienické potřeby byste na palubu také měli mít připravené. Je dobré mít po ruce alespoň balzám na rty nebo také vzorek krému na obličej či ruce a k tomu sprej do nosu. Tohle sice platí spíše pro ženy, ale suchá ústa mají i muži a není jim to zrovna dvakrát příjemné.

Hodně se vám budou hodit také antibakteriální vlhčené ubrousky nebo rovnou gel. Malý vlhčený ubrousek dostanete také s každým jídlem v letadle, ale ten stačí často sotva na utření.

Léky a zábava

Hodně lidí trpí díky nižšímu tlaku v letadle plynatostí. Udělejte tak službu dalším cestujícím a vezměte si nějaký prostředek, který ji tlumí. Hodí se i prášky proti nevolnosti. Proti jet lagu se dá bojovat i užíváním spánkového hormonu (Melatonin je ve slabší variantě volně k prodeji v lékárně). Pokud berete nějaké pravidelné léky, třeba na alergii, určitě si je přibalte s sebou, člověk totiž nikdy neví, co se stane.

Pokud už předem víte, že neusnete, musíte se nějak zabavit. Třeba takový časopis nebo kniha jsou ideálním společníkem. Zábavní program v letadle totiž nemusí fungovat vždy. Hodí se určitě i sluchátka, která sice na dlouhý let dostanete, nicméně zrovna kvalitní zvuk vám neposkytnou.