Doktorka Kociánová radí: Kdy začít s otužováním, na co si dávat pozor a může se otužovat opravdu každý?

Otužování je v poslední době fenomén. Propadly mu i celebrity, sociální sítě jsou plné fotek. Co se ale s naším těle v ledové vodě děje, co se může stát, když nebudeme připraveni? Nejen na to odpovídá MUDr. Eva Kociánová z I. interní kliniky-kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc a garantka projektu Srdce v hlavě.