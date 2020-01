Domácí kvásek se za trpělivost a péči dobře odmění. Vlastní chléb na stole je skvělá věc

Hovoříme-li o domácím pečení chleba, není teď řeč o domácích pekárnách, které prakticky veškerou práci odvedou samy. Jde o chléb, na který si sice musíme chvíli počkat, ale určitě se to vyplatí. Zvlášť když si na něj vypěstujeme vlastní kvásek. Jak na to?

Trpělivost je základ

Výroba domácího kvásku vlastně není vůbec složitá, ale vyžaduje trpělivost. Ostatně na většinu dobrých věcí si musíme nějakou chvíli počkat… Takže: první den jde jen o to, abychom přibližně čtyři polévkové lžíce chlebové mouky (nejlépe žitné) zalili asi 100 ml vlažné vody. Použijeme na to třeba větší zavařovací sklenici, která bude bohatě stačit.

Potom je třeba vše promíchat, přesvědčit se, že nevznikly hrudky nebo se je podařilo odstranit, nádobu přikrýt třeba utěrkou a odložit na teplé místo. Stačí běžná pokojová teplota, rozhodně nemusí kvásek stát třeba na radiátoru. Pro první den máme hotovo.

A dál…

Druhý den je nutné se ke kvásku vrátit. Tou dobou již uvidíme, jak pracuje, hmoty bude ve sklenici mnohem více než včera a díky kvašení, které tady probíhá, můžeme pozorovat menší i větší bublinky. A tak je to správné. Nyní ale musíme kvásek znovu „nakrmit“, tedy doplnit přibližně polovinou toho, co jsme dali do základu. Druhý den tedy do sklenice přisypeme dvě lžíce mouky a dolijeme 50 ml vody. Poté již jen zopakujeme včerejší postup - tedy přikrýt, odložit a čekat.

Pokud kvásek dáváme do lednice, musíme jej před dalším použitím včas „vzbudit“, tedy vyndat z chladu a přibližně dva dny znovu přikrmovat moukou a vodou.

Hotovo - a nebo třeba ne

Třetí den je vlastně hotovo. Kvásek je připravený k použití, jen bychom neměli zapomenout na jednu důležitou věc. Alespoň jednu lžíci (nebo klidně i víc) takto zralého kvásku si odložíme do druhé sklenice a budeme se k němu chovat jako k tomu prvnímu - tedy pravidelně ho krmit a uchovávat na teplém místě. To v případě, kdy jsme si jisti, že jej brzy využijeme.

Kvásek může spát v lednici

Pokud se ale k dalšímu pečení zatím nechystáme, není problém kvasné procesy „uspat“ v ledničce. Ani zde jej ale neuzavíráme neprodyšně.I tak ale kvásek kontrolujeme a z lednice jej vyndáme přibližně dva dny před plánovaným pečením, aby se vzbudil a začal opět pracovat tak, jak si přejeme. Těsto na chléb pak zaděláme buď podle rodinného receptu nebo je možné nalézt nespočet návodů v knihách i na internetu. Je ale možné doporučit nahlédnout do některé ze starších publikací a podívat se, jaké postupy používaly naše prababičky.

Jak kvásek vylepšit?

Stejně jako všechny recepty, i kvásek je možné přece jen trochu vylepšit, ale stojí to ještě o několik dní více času. Můžeme si například nejprve připravit jablečno-medový základ, kterým potom v první fázi mouku zalijeme. Stačí k tomu jablko bez jádřince, lžíce medu a trocha vody. Tuto směs necháme pět dní kvasit, a vzniklou tekutinu použijeme místo vody pro založení kvásku. Rozdíl v chuti výsledného chleba určitě poznáme o oceníme.

Je to zdlouhavé, ale vyplatí se to

Zdá se, že jde o opravdu dlouhý proces a čekat na chelba tři dny nebo i týden se nikomu nechce. Musíme si ale uvědomit, že jde jen o první bochník… Potom už máme kvásek připravený a stačí jej udržovat v činnosti, přikrmovat a případně včas vzbudit.