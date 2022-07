Rakouský Zillertal v létě? Tipy na turistické skvosty i úchvatné koupání mezi alpskými vrcholky

Oblast Zillertal se nachází nedaleko sjezdu Jenbach na dálnici směrem na Insbruck, asi 40 kilometrů od hranice s Německem. Po průjezdu krátkým tunelem se před vámi otevře dlouhé údolí s nespočtem třítisícovek, které můžete zdolat díky skvělému pokrytí lanovkami. A pokud nepotřebujete nutně vystoupat až na vrchol, na velké části kopců se můžete jen tak projít, objevit vodopády, skrytá údolí, kam se v zimě nedá vůbec dostat. Anebo si jen dát na Almu něco dobrého ke svačině a kochat se pohledem na nádhernou přírodu.

Utajená údolí

V Alpách se nacházejí místa, o jejichž existenci vědí především místní, a pak turisté, kteří buďto velmi zevrubně studují průvodce, anebo jim někdo poradí, kam se vydat, aby neměli za zády davy lidí. Jedním z těchto míst je Finkau, malý rodinný hotýlek v národním parku Hohe Tauern, kam se dá až na místo dojet autem. Že si zde můžete dát skvělé jídlo, není překvapivé, vaše děti se mohou vyřádit na několika zábavných atrakcích, projet se na motokárkách anebo si pomazlit místní kůzlátka, jehňátka, králíčky či prasátka. Jenomže kvůli tomu se do Finkau nejezdí.

Už samotná cesta tam je zážitkem, minete několik stád volně se pasoucích krav a pamatujte na to, že ty mají v Rakousku vždy přednost. Rozlehlé údolí lemují vrcholky horského masivu, z některých stékají mohutné vodopády, jiné jsou jak holiny po pádu laviny. Údolím se line křišťálově průhledný potok a právě u hotýlku se vylévá do mělkého jezírka, v němž se mohou děti brouzdat a ti otužilejší se dokonce vykoupat. Dá se odtud vyrazit směrem nahoru, a to proti toku divokého potoka, kdy se dojde až k i v létě zasněženému kopci. V oblasti žijí tetřevi i kamzíci a na vyznačených stezkách jsou umístěny po celé délce cedule se zajímavými informacemi.

TIP: Z vyznačených cest nikam neuhýbejte, na horských stezkách se můžete snadno ztratit nebo dojít do míst, kde se nedá dál bezpečně pokračovat.

Pohádková přírodní krása nazývaná Klein Tibet se nachází nedaleko Mayerhofenu, přímo na místo však autem dojet nemůžete. Avšak k tunelu, kterým musíte projít na druhou stranu hory, vás doveze autobus. Na tento výlet si s sebou nezapomeňte vzít teplou mikinu, neboť v půlkilometrovém průchodu je opravdu chladno. Teplotní změna za pohled na Stausee ale určitě stojí. Kolem jezera se můžete vydat po vyznačené cestě a po hodině dojdete na Hahenaualm, kde si dáte skvělé jídlo. Na tomto místě vydržte tak dlouho, jak to jen jde - ne pouze kvůli marketingu se mu přezdívá "malý Tibet". Ten klid a posvátná síla přírody vás nabijí na dlouhé dny.

Vysokohorské koupání

V Zillertalu se můžete vykoupat v klasickém aquaparku ve Fügenu nebo v přírodním bazénovém koupališti o pár kilometrů dál. Chcete-li ovšem zažít opravdu parádní vodní radovánky, pak se vydejte lanovkou z Kaltenbachu na horu Spieljoch. Tam najdete rybník, kde se na vodních atrakcích vyřádí děti. Podobně se pobaví v Zell am Ziller, kde se využitím lanovky Rosenalmbahn dostanete k obrovskému prolézacímu dřevěnému hradu, hřišti s vodními prvky a k Spruce Lake, nově vybudovanému jezeru, které nabízí možnost plavání, brouzdaliště, ale i jízdu na paddleboardech a na lodičkách.

TIP: Pokud se vydáte na výlety lanovkou do hor s dětmi, počítejte s tím, že jsou pro ně na téměř všech cestách vybudovány zábavní atrakce. A u většiny z nich najdete také restaurace nebo alespoň stánek s občerstvením.

Otužilecké koupání si užijete i nad Mayerhofenem, kde se nachází Ahornsee, přírodní koupaliště s mnoha zábavnými prvky pro děti. Voda je totiž i v parném létě poměrně chladná, a tak se počítá s tím, že děti se v ní spíše raději brouzdají. Pokud se chcete zchladit v jezeře, určitě zvolte nádherné horské Achensee, které se nachází v horách jen 20 minut od výjezdu z Zillertalského údolí.

Křišťálovou vodu obrovské vodní plochy, po níž jezdí v pravidelných intervalech i parníky, si můžete užít buďto na volně přístupných plážích okolo jezera, nebo třeba v placeném dětském areálu, který patří k místnímu bazénu Atoll. A i zde samozřejmě můžete nachodit hezkých pár desítek kilometrů - buďto na trasách přímo nad jezerem, anebo třeba směrem do nedalekého národního parku. Tudy vedou nádherné cyklostezky, a to i pro nenáročné cyklisty.

Zdroj: Zillertal.at

KAM DÁL: Ze skládky popela se zrodil nejkrásnější bazén na světě. Čím je pražský poklad tak výjimečný?