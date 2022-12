Elektrokolo jako vhodný prostředek na cestu po městě

Elektrokolo Haibike – průkopník

Je to více než 10 let, kdy se v menším Německém městě Schweinfurt zrodila úplně nová značka, specializovaná na elektrokola. Právě elektrokolo Haibike, což v překladu znamená „žraločí kolo“, bylo první krokem k rychlé slávě tohoto skvělého produktu. Prvním záměrem tohoto výrobce byla právě elektrokola horská a sportovní, která zaujala širokou veřejnost hlavně jako prostředek pro zábavu a volný čas. Díky špičkové výbavě top kol a velice odvážnému a modernímu designu se značka velmi rychle dostala do povědomí cyklistické veřejnosti.

Brzy se přidali další výrobci, kteří se začali soustředit právě na elektrokola. Není tomu tak dlouho, kdy již všichni pochopili, že právě elektrokolo je tou správnou cestou mobility a obzvlášť tomu tak je ve velkých městech, kde již infrastruktura pro automobily nestačí a vzhledem k omezeným možnostem, co se týče prostoru, není jak s tímto problémem bojovat. Právě elektrokolo Haibike bylo tedy u zrodu trendů, které nyní pozorujeme všude ve světě.

Výhody dopravy pomocí elektrokola

Pokud si uděláte malé srovnání, např. vezmete tužku a papír a sepíšete si plusy a mínusy při cestování do práce právě autem a elektrokolem, ihned uvidíte jasného vítěze. S elektrokolem se ve většině případů do práce dostanete výrazně rychleji než právě autem, protože se Vám opravdu nestane, že byste uvízli v koloně. Můžete si tak cestu lépe plánovat, protože její čas bude stále stejný. Tato cesta pak bude přívětivější nejen pro vaše tělo, ale i pro celou planetu. Pohyb na elektrokole Vás nijak moc fyzicky nezatíží, ale přesto se člověk zdravě hýbe a mnohdy projíždí i přes hezké cesty, což bude i psychická vzpruha. Uhlíková stopa je pak ve srovnání s automobilem nesrovnatelně nižší. Tyto benefity už samy o sobě jsou nesporně zajímavé, a to jsme nedošli k tomu nejcitlivějšímu, čímž jsou peníze. Náklady na pořízení a provoz elektrokola, jsou naprosto zanedbatelné oproti automobilu. Je to samozřejmě logické, protože elektrokolo váží 25 kg a auto více jak 1500 kg. Rozhýbat tolik hmotnosti samozřejmě stojí mnoho energie.

Abychom byli poctiví, tak je třeba zmínit i negativa elektrokol oproti právě automobilům. Hlavním negativem je určitě komfort, na který jsme si desítky let zvykali. Moderní automobily pro cestování nabízí opravdu mnoho, co se týče právě komfortu. Neřešíte, zda prší, sněží, zda je venku mínus 20 nebo naopak 40 stupňů. V autě máte jistotu maximálního pohodlí. Každopádně právě zde nastává moment zlomu, kde je třeba si říct, zda Vám investování času a peněz navíc za tento komfort stojí. Do budoucna je prakticky jasné, že bude třeba investovat víc a víc času i peněz pro cestování po městě autem, takže elektrokolo je směr, který se bude určitě rozvíjet a bude každým rokem získávat víc a víc na popularitě.