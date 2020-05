Fenomén lagom: Střídmost, čistota a pohodlí vládne poslední dobou i bydlení

Lagom je skandinávský styl pocházející přímo ze Švédska. Jeho hlavními parametry jsou jednoduchost, střídmost, ale hlavně rovnováha. Nejlépe toto slovo totiž vystihuje známé české spojení slov „tak akorát“. A co si pod tím můžeme představit? Přírodní artikly vsazené do běžného života. Však přece není důležité mít přeplácanou chodbu plnou lapačů prachu, stačí obyčejná bednička přetřená barvou, na niž si po příchodu odložíme klíče a peněženku.

Lagom je skandinávský styl pocházející přímo ze Švédska. Jeho hlavními parametry jsou jednoduchost, střídmost, ale hlavně rovnováha. Nejlépe toto slovo totiž vystihuje známé české spojení slov „tak akorát“. A co si pod tím můžeme představit? Přírodní artikly vsazené do běžného života. Však přece není důležité mít přeplácanou chodbu plnou lapačů prachu, stačí obyčejná bednička přetřená barvou, na niž si po příchodu odložíme klíče a peněženku.

Ano, přesně takový je styl lagom. Každý, kdo chce vyznávat tento styl, by měl vědět, že nejde jen o bydlení, ale o život jako takový. Základním úkolem je úklid. Ukliďte si své životy, svoje duše, své bydlení. Nebojte se vyhodit zbytečnosti, opravdu jsou to jen věci, které překáží.

Nejde jen o bydlení

Když začneme u barev, je potřeba nevolit nic výrazného. Lagom je založen na měkkých tónech, nesoucích hlavně klid, teplo a pohodlí. Takže třeba nepříliš používaná šedá je tady úplně ideální. Rozhodně se ale nedá říct, že nelze použít pastelové barvy. Samozřejmě, že ta možnost tady je, ale podle hesla, které celý styl provází, je třeba myslet na to, že „všeho moc škodí“. Přidávejte barvy tedy velice opatrně.

Hlavním prvkem dřevo

Už i Češi si zvykli na používání přírodních materiálů, mezi kterými vládne právě dřevo. Ale stále jsou mezi námi a Skandinávií veliké propasti. A ty jsou vidět i v tomto stylu. Dřevo, ratan, bavlna, len, živé květiny, kámen. To jsou hlavní stavební prvky. V chodbě plstěný věšák na oblečení, k tomu starší dřevěná bednička sloužící jako botník. V jídelně dvě ratanová křesla a opět stoleček ze starších palet či bedniček. Není to krásná představa?

Lidé žijící podle lagom věří, že všechno souvisí se vším. Třídění odpadu s utrácením, šetření vodou a energiemi se spokojeností, snížení produkce odpadu třeba se štěstím.

Když se od bydlení přeneseme do běžného života, je tento svět a jeho styl opět vidět na první pohled. Takoví Švédi jsou rozhodně klidným, rozvážným národem. Oni nejsou lidé, kteří by vyhledávali extrémní situace, adrenalinové zážitky či jiné vybočení z běžného života. To, co běžný člověk bere jako výhodnou akci, Švéd dvakrát přepočítá. To, u čeho si řekneme „Ok, je to změna, je to risk, jdeme do toho“, Švéd zavrhne, právě proto, že je to risk.

Důležitá je rovnováha

Hlavním prvkem celého stylu je rovnováha. Rovnováha v životě, v bydlení, ale i v utrácení peněz. Všechno se vším souvisí. Když už jste svoje životy uklidili, neutrácejte za věci, které nepotřebujete. Sami uvidíte rozdíl. Ovšem to neznamená, že si nemůžete občas udělat radost, i to je přece předpoklad ke spokojenému a vyváženému životu.

Žijte správně. Správně vůči sobě, vůči rodině, vůči druhým. Co je žít správně? To musí cítit každý sám. A žijte tak akorát. Opět každý podle sebe. Někdo více, někdo méně, v tom je totiž to kouzlo. A pak každý v tom svém životě najdete tu spokojenost, rovnováhu a štěstí. Ale nezapomeňte - recyklujte, recyklujte, recyklujte. Vlastní chyby, vlastní život, nábytek, vybavení, všechno… Tak žijte lagom!

