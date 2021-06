Freestyle koloběžky se prodírají do popředí

Pokud se vám zalíbily freestyle koloběžky, se kterými můžete dělat různé triky na u-rampě, pak se vám nabízí spousta různých modelů. Odlišnosti jsou ve velikosti, hmotnosti i nosnosti. Obecně platí, že takové koloběžky jsou malé, skladné a snadno přenosné.

Čím se freestyle koloběžky liší od ostatních?

Běžné skládací koloběžky nejsou pro triky ve freestyle parku to pravé ořechové. Stejně tak nejsou ideální volbou ani modely s velkými koly. Freestyle koloběžky jsou perfektně ovladatelné, disponují malými pevnými koly i odlehčeným hliníkovým rámem a mají vysokou nosnost. Specifickou kategorii tvoří elektrokoloběžky, které nejsou pro freestyle také určené, dokonce byste je mohli při prvním skoku poškodit. Elektrokoloběžky představují spíše dopravní prostředek do města, protože se na nich dostanete bez problémů do práce, aniž byste se jakkoliv zapotili. Prostě si jen stoupnete a jedete.

Další bezpečnostní prvky

Přestože je freestyle jízda zábava, jedná se i o nebezpečný sport, protože při pádu si můžete poranit hlavu i končetiny. Právě z daného důvodu je potřeba myslet i na další bezpečnostní prvky, jako jsou chrániče kolen a loktů. Samozřejmě by vám neměla chybět helma, která chrání hlavu, především pak lebku před proražením.

Koloběžky jsou obrovským hitem, tak toho využijte a pusťte se do jízdy i vy. Zpočátku budete sice tápat, ale nakonec se triky naučíte, a pak strčíte do kapsy i mladou generaci. Jízda na freestyle koloběžkách není omezena věkem.