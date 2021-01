Grapefruity a jablka jsou dnes sladší než dříve. Hořkost je přitom žádoucí, reguluje chuť na jídlo

Co se stalo se starými grapefruity, ze kterých jsme vymačkávali trpkou šťávu, díky čemuž mnohým z nás ničily chtíč k další kozumaci? Díky komerčnímu výběru, křížením mezi druhy a metodám přeměny potravin prakticky hořká chuť vymizela z našich stolů. Do supermarketů jsou dodávany červené grapefruity, které již nejsou zdaleka tak hořké.

Třeba taková rajčata dnes obsahují asi dvěstěkrát méně své původní výrazné chuti a průmysl při přípravě ovocných džusů odstraňuje z plodů substance, které vyvolávají hořkou chuť. Tyto změny ale samozřejmě nikoho nepřekvapují, protože člověk měl odjakživa vůdči hořké chuti podezření.

Ve vysokých dávkách znamenají nebezpečí

Naopak sladké je symbolem okamžité energie, slané zase slouží organismu k tomu, aby mohl fungovat, hořkost je ale takovým pomyslným signálem, abychom takovou potravinu raději nejedli. Mnohé přirozené látky s trpkou chutí totiž vyrábějí rostliny jako pesticidy, aby odradily bakterie nebo hmyz.

Fytonutrienty jsou látky v rostlinných potravinách, které pomáhají chránit rostliny před bakteriemi, houbami, hmyzem a dalšími hrozbami.

Bohužel právě tyto látky, které některým druhům ovoce a zeleniny dodávají hořkou chuť, jsou jejich tajemstvím - ve vysokých dávkách mohou být nebezpečné a člověk se vyvíjel tím způsobem, že rozpoznával toto nebezpečí. V malém množství jsou ale velmi vhodné, abychom udrželi pevné zdraví.

Jsou toxické

Díky této vlastnosti, která je hodně četná u citrusových plodů, dokáží působit proti zánětům. Identické látky působící proti nádorům se nacházejí zase v zeleném čaji, čistém kakau, červeném vínu nebo kávě. Příznivé účinky mohou mít právě proto, že v sobě mají trpké substance.

Fytonutrienty, což jsou živiny rostlinného původu, které se nacházejí v ovoci nebo zelenině, pomáhají předcházet nádorům, protože deformují buňky. Jsou zdravé proto, že jsou toxické. Rozhodně bychom tak pro své dobro měli zkusit tolerovat trochu více hořké chuti, a to i z toho důvodu, že fytonutrienty s nepříjemnou chutí jsou i vynikajícím regulátorem chuti na jídlo.

Pokud totiž z jídla vyloučíme hořké potraviny rostlinného původu, pak se připravíme nejen o látky, které jsou užitečné pro naše zdraví, ale také si narušíme schopnost konzumovat menší porce.

Odstraněním hořkosti se zvýšila konzumace u dětí

Právě díky tomu, že už hořké rostlinné produkty nejsou tak hořké, se zvýšila jejich oblíbenost, a to hlavně u dětí. Potraviny rostlinného původu mají také nízký energetický obsah, obsahují vlákninu, vitamín C, ale jejich ozdravný účinek klesá, pokud z nich odstraníme hořké fytonutrienty. Naším cílem by tak mělo být dávat přednost méně sladkým druhům ovoce a zeleniny.

To samozřejmě není nemožné. Káva a pivo se nám totiž líbí, protože hořkou chuť přisuzujeme kofeinu a alkoholu, které chápeme něco jako odměnu. Tuto koncepci je však klidně možné aplikovat i na zdravější jídla. Nepříjemnou chuť totiž můžeme spojit s jinou, která nám vyhovuje, jako například těstoviny doplnit zelím nebo kapustou. Můžeme si klidně dopřát i aperitiv hořké chuti, který zvyšuje sekreci žaludečních šťáv a přispívá k trávení, abychom si tak zvykali na chuť, která není tolik sladká.

KAM DÁL: Správné trávení je základ spokojenosti. Některé druhy ovoce a zeleniny jsou ideální, na jiné rovnou zapomeňte.