Ho Či Minovo Město je perlou Vietnamu. Tradice se tu potkává s moderním životem

Přemýšlíte o zimní dovolené? Patříte-li mezi teplomilnější cestovatele, už dále nepátrejte. Poznejte netradiční místa a zamiřte do Ho Či Minova Města na jihu Vietnamu. Čas asijských destinací pomalu přichází a díky klesající ceně letenek, která se stále snižuje, nebyla nikdy vhodnější příležitost tyto exotické země navštívit.

Když Vietnam, tak rozhodně Ho Či Minovo Město. Na tento nádherný kus Asie nikdy nezapomenete. Jde o největší město země, ve kterém žije 8,5 milionů obyvatel. Před rokem 1975 se jmenovalo Saigon.

Adrenalinem v zábavním parku

I když se nejedná o hlavní město, ve srovnání s tradiční Hanojí představuje ztělesnění moderny a pokroku. Dáváte-li přednost aktivní dovolené a máte již dost klasických historických prohlídek a tržišť, zkuste místní zábavní parky. Ho Či Minovo Město jich nabízí celou řadu. O místních zábavních parcích se moc nemluví, přitom rozhodně stojí za návštěvu.

Dobytím města Saigonu Severním Vietnamem v dubnu 1975 byla ukončena vietnamská válka. Poté bylo pojmenováno po prezidentovi Severního Vietnamu Ho Či Minovi, vůdci vietnamského boje za národní osvobození z francouzského područí a posléze boje proti vojenským jednotkám USA.

Například Đại Nam Amusement Park je první safari park ve Vietnamu. Zároveň se také jedná o park s největším uměle vytvořeným mořem v jihovýchodní Asii. Najdete tam horské dráhy, chrámy, zoo, nákupní centrum, divadlo a spoustu dalších atrakcí. Vyberou si zkrátka dospělí i děti. Jestli cestujete i s rodinou, připravíte všem nezapomenutelný zážitek.

Před horkem do podzemních tunelů

Až budete chtít utéct před ruchem velkoměsta a všudypřítomným burácením skútrů a motorek, zajděte na vyhlášenou vietnamskou kávu. Pití překapávané kávy s ledem a kondenzovaným mlékem je rituál, který vás určitě přivede na jiné myšlenky a příjemně vás osvěží. Pokud ale netrpíte klaustrofobií a jste fandou dobrodružství a historie, navštivte tajemné tunely Cu Chi, nacházející se 70 km severozápadně od Saigonu, kde se také zchladíte.

Válečné tunely nedaleko Saigonu měřily původně neuvěřitelných 200 km a do dnešní doby se podařilo zachovat 120 km. Tyto chodby vybudovali příslušníci Vietkongu během války ve Vietnamu a zřídili v nich obytné místnosti, sklady zbraní, provizorní kuchyně, ale i nemocnice a operační sály. Pro veřejnost je dnes speciálně upraveno několik desítek tunelů. Kromě prohlídky chodeb by opravdoví nadšenci do vojenské historie neměli vynechat ani saigonské Muzeum válečného dědictví plné fotografií, vojenské techniky a dalších pozůstatků z válečného období.

Duševní očista v zapadlém chrámu

Stejně jako řada dalších velkoměst v jihovýchodní Asii má i Ho Či Minovo Město dvě zcela odlišné tváře. Pod moderními čtvrtěmi plnými mrakodrapů, hotelů a barů se krčí zapadlé ostrůvky původní asijské kultury s trhy, kostely a dalšími památkami. V jednom z nich můžete navštívit i Chua Van Phat neboli Chrám desetitisíce Buddhů.

Chua Van Phat je méně známá pagoda, která slohově zapadá do blízké čínské čtvrti. Má však nezapomenutelnou atmosféru. Jak její název napovídá, všechna její zákoutí i zdi vyplňují vyobrazení Buddhy v mnoha podobách i velikostech. Když budete mít trochu štěstí a navštívíte chrám v době modliteb, máte o zážitek postaráno. Obřadný klid střídající se se zpěvem a vůně kadidla vás uvedou do stavu absolutního uvolnění.

Nechte si ušít něco na sebe

Vietnam je proslulý také díky místním krejčím, kteří vám dokáží během několika dnů ušít například opravdu kvalitní oblek na míru za velmi výhodné ceny v porovnání s jejich západními kolegy. Mezi nejvíce doporučované mistry tohoto řemesla patří i Tuyen, jehož nenápadné krejčovství najdete v ulici Thu Khoa Huan.

Nákupy oblečení na podobné dovolené většinou znáte asi v trochu jiné podobě, ale proč se nehodit do gala a neodvézt si opravdu originální suvenýr. Něco takového totiž v našich vietnamských tržnicích rozhodně ani náhodou nenajdete.