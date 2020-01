Holení intimních partií: Jak jsou na tom Češky a jaké jsou nejžhavější trendy současnosti?

Holení intimních partií je pro většinu žen samozřejmostí. Připadají si tak prý čistější, svěžejší i sebevědomější. Navíc se to líbí v drtivé většině i jejich partnerům. Podle odborníků však chloupky na intimních místech mají své důvody a dokonce může zmiňované holení někdy přinést i nejrůznější zdravotní problémy. Jak jsou na tom ale vůbec Češky oproti zbytku světa? A jaké jsou současné nejoblíbenější trendy v holení intimních partií?

Holení podpaží a nohou u žen je v dnešní době považováno již za naprostou samozřejmost. Dá se dokonce říci, že společnost přestává tolerovat ochlupení v těchto místech. Doba však postupně dospěla i k holení intimních partií. V Česku se holí až 70 % žen, z toho více než polovina kompletně všude. I tato čísla dokládají, že jsme v tomto trendu před některými v mnoha směrech vyspělejšími národy.

Spojené státy americké

Američanky si začaly odstraňovat chloupky z okolí intimních partií již zhruba v 60. letech. V roce 1971 se poprvé objevila v časopise Playboy žena v plavkách, která měla evidentně žiletkou upravené ochlupení. V té době tento snímek vyvolal obrovskou vlnu kritiky, protože feministky označovaly vyholené ženy za promiskuitní nymfomanky.

Další mezník v této oblasti přišel v roce 1987. To otevřely dvě sestry brazilského původu v New Yorku první kosmetický salon, kde kompletně začaly odstraňovat ochlupení z okolí vagín. Podle nich je také pojmenována brazilská depilace. K jejich vůbec prvním zákaznicím patřily zejména pornoherečky, ale už po 10 letech k nim do salonů začaly chodit i ženy počestného zaměstnání.

Zhruba 70 % žen v Rusku se "dole" holí a z toho 55 % odstraňuje ochlupení kompletně. Což znamená, že Rusko patří v tomto hledisku mezi absolutní špičku.

Dnes si 40 % Američanek odstraňuje ochlupení z intimních partií úplně. 30 % si nechává „čárku“, 20 % lehce upravuje a 10 % nechává vzhled zcela přírodní.

Velká Británie a Německo

Možná trochu překvapivě sáhne ve Velké Británii po žiletce jen 49 % žen. A jen 26 % se holí úplně. Ženy prý nemají čas a nebaví je to... To Německo je oproti Británii jiný šálek kávy. Hned 65 % žen se dole holí, na opačné straně stojí asi 15 % zastánkyň přirozeného vzhledu.

Nejoblíbenější trendy

Srdce: Výročí s překvapením

Chcete svého partnera překvapit na Valentýna nebo mu zpestřit třeba společné výročí? Srdce ve vašich kalhotkách ho určitě příjemně naladí. Jak na to? Abyste se během příprav nemusela zbytečně rozčilovat, můžete si pro tento romantický střih vytvořit či dokonce koupit šablonu. Některé ženy jdou ještě o krok dále a chloupky si obarví na červeno nebo na růžovo.

Přistávací dráha: Vaše soukromá ranvej

Úprava, která je díky své jednoduchosti mezi ženami velmi oblíbená. Chloupky na intimních partiích zastřihněte do obdélníkového proužku, který začíná v podbřišku a končí těsně nad klitorisem. Tento proužek by měl být poměrně úzký, záleží ale jen na vás, jak široký či dlouhý se vám bude líbit.

Pokud zkoušíte vytvořit tento tvar poprvé, doporučujeme proužek napoprvé nechat širší a delší a postupně ho zkracovat do tvaru, který chcete. Snáze tak dosáhnete požadovaného výsledku a nebudete se stresovat tím, že jste se najednou dostala mnohem dál, než bylo v plánu.

Historie holení intimních míst sahá poměrně daleko - až do starého Egypta, kde vyholené pohlaví patřilo k bontonu vysoce urozených žen, které napodobovaly manželky faraóna. Ve starém Řecku pak vyholování symbolizovalo především krásu.

Brazilský styl: Všechno musí pryč

Proslulý brazilský styl nedává ochlupení žádnou šanci – jednoduše hlásá „pryč se vším“. Oproti holení chloupků do konkrétních tvarů je sice snazší, zároveň ale vyžaduje zvýšenou opatrnost. V citlivých záhybech vašich intimních partií si proto dávejte dobrý pozor, abyste výsledek nepokazila drobnými rankami či jizvičkami.

Diamant: ukažte, že skrýváte opravdový poklad

Pokud vám výše zmíněné srdíčko připadá příliš ohrané a hledáte něco neobvyklého, pak zkuste diamant. Jeho tvar vychází z trojúhelníku, jako ozdoba intimních partií se proto velmi dobře hodí. Podobně jako srdce můžete i diamant vytvořit pomocí zakoupené či vytvořené šablony tak, aby byl jeho tvar opravdu dokonalý.