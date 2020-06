Houbaři se konečně dočkali. Rostou hřiby, kozáci i různé druhy holubinek

Kdo houbaří celý rok, není pro něj polovina či konec června ničím výjmečným. Pro všechny ostatní je to znamení, že má smysl do lesů vyrazit nejen na skvělou zdravotní procházku, ale rovnou i s košíkem. Alespoň letos to platí, protože počasí houbařům opravdu přeje. Zatímco loni jsme na déšť čekali jako na smilování, letos ho máme relativně dost. V kombinaci s teplem to sice neznamená přímo žně, ovšem pěkné kousky se najít dají.

Objevují se i podzimní houby

Klasickou červnovou houbou je hřib kovář, koloděj i dubák. Když máte štěstí, můžete narazit na březové křemenáče nebo hřiby smrkové, což pro toto roční období není zcela běžné. Někteří houbaří hlásí dokonce nálezy václavek, což je jinak podzimní houba. „Koukala jsem na to jako puk. Ale vypadá to, že letos bude sezona opravdu dobrá. Pokud tedy nepřestane tropit a nezačnou tropy tak, jako tomu bylo loni,“ má jasno Petra Dvořáková z Pardubicka.

David Kropáček z Benešova byl zase příjemně překvapen množstvím kozáků a hlavně klouzků. „Klouzků jsme našli hned napoprvé plný košík. Ve dvou za necelou hodinku. Ale to čištění, to byla hrůza,“ směje se. O pár dní později už z lesa nesl několik kozáků. „To byla ještě větší radost. V červnu jsem takto sbíral po hodně dlouhé době.“

Pozor na jedovaté houby

Podle odborníků je ale třeba krotit nadšení. Nejen proto, že se situace může změnit doslova ze dne na den, ale hlavně euforie znamená, že lidé si z lesa odnesou i houby, které jim příliš neprospějí. Například hřib kříšť vám kvůli hořkosti "jen" zkazí smaženici, ale například hřib rudonachvoý v žaludku udělá celkem neplechu. Navíc je zařazen v Červeném seznamu jako kriticky ohrožený druh. Při nesprávně úpravě vám může být špatně i po konzumaci hřiba kováře.

V červnu však roste třeba i baňka velkokališná, která obsahuje toxin gyromitrin, a je proto jedovatá. To platí i pro helmovku ředkvičkovou s vysokým obsahem muskarinu. A samozřejmě je tu i známý hřib satan, který způsobuje otravy gastrointestinálního typu.

