Hubnutí v posteli je příjemné a skvěle funguje. Tohle jsou nejlepší polohy na shazování zbytečných kil

Vypadat dobře je pro mnoho z nás vysněným cílem. Motivace je různá - od machrování na pláži až po pocit, kdy se zkrátka cítíme dobře. Děláme pro to všechno možné. Diety, hladovky, nejrůznější formy cvičení. Ale zvedat činky v posilovně? Navíc vidět všude kolem namakané borečky? To není to pravé ořechové. Mnohem lepší je zapojit i drahou polovičku a rozjet to ve dvou. Jaké polohy jsou tedy nejlepší? Podle Petry Horákové je to takto:

Svíčka

U této polohy se možná trochu zapotíte, ale zároveň si i skvěle zacvičíte. Jen potřebujete asistenci svého partnera. Nejprve si lehněte na záda a rukama se zapřete o postel. Partner by si měl před vás kleknout. Pak udělejte svíčku, zvedněte nohy, hýždě a záda a poté se zapřete o partnerova ramena. Partner by vás ale měl přidržovat, abyste v této pozici vydržela.

Pořádně si tak protáhnete tělo. Pokud se snažíte zhubnout a nepomůže vám ani sex, poraďte se se svým lékařem.

Pes

Tuto pozici byste měli vyzkoušet na něčem měkkém. Takže se ji rozhodně nesnažte dělat na tvrdé zemi. Klekněte si a rozkročte nohy. U této pozice se vám zatínají svaly, a vy tak posilujete celé tělo. Především stehna a zadeček. Snažíte se totiž udržovat rovnováhu a musíte se prostě trochu snažit.

Most

Tato poloha je hodně náročná, takže pokud nejste až tak moc ohební, raději ji nezkoušejte. Klasicky si lehněte na záda, zvedněte pánev do mostu a pak prostě musíte nějakou dobu vydržet. Během sexu můžete zvedat i nohy.

Trakař

Pokud chcete posílit ruce, měli byste si vybrat polohu, které se říká někdy i trakař. Řekněte partnerovi, ať se posadí na paty a lehce se zvedne, vy si na něj nasedněte obkročmo, zapřete se za sebe, a tím si tvarujete svaly na pažích.

Záda

U této polohy se sice na partnera dívat nebudete, ale snad to pár minut vydržíte. Nejdříve si sedněte obkročmo k partnerovi zády a nasedněte na něj. Ruce si položte na kolena a pomalu se pohybujte nahoru a dolů. U této pozice posílíte zadeček, stehna a ruce.

Misionář

Tato poloha je klasická, takže ji zvládne úplně každý. Sedněte si obkročmo na partnera, překřižte nohy přes sebe a na partnera se nalepte. Zapřete se, podsaďte pánev a zapřete se rukama o postel. U této polohy posílíte celé tělo – především kritické partie, jako jsou svaly na stehnech, hýždě a paže.

Vestoje

Tato poloha je velmi oblíbená a pokud ji budete praktikovat dva týdny pravidelně, můžete zhubnout až 5 kilogramů! U této polohy totiž zapojíte nejvíce svalů ze všech poloh. Navíc zvedáte nejdříve pravou nohu, pak ale můžete i levou, a hezky tak procvičíte celé tělo.

Koníček

Tato poloha je velmi oblíbená, protože se u ní skvěle protáhnete. Pokud máte problémové partie především hýždě a stehna, touto polohou si je můžete pěkně vytvarovat. Na partnera si sedněte obkročmo a pohybujte se, jak je vám libo. Pokud si chcete vytvarovat i lýtka, sedněte si k němu zády.

Zdroj: Odbornice na životní styl Petra Horáková

