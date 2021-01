Hubnutí zdravě vs. nezdravě. Vše má svůj čas, jinak se jedná o hazard se životem

Jak dlouho by měl člověk vlastně hubnout? No, to je samozřejmě otázka, na kterou se odpověď hledá skutečně velmi těžko. Existuje totiž množství faktorů, které hubnutí značně ovlivňují. Máme na mysli hlavně věk, fyzickou kondici, zdravotní stav nebo životní styl.

Každopádně se obecně mluví o tom, že realistický úbytek hmotnosti je pro většinu lidí asi půl kilogramu až kilogram za týden. Úbytek se však může zarazit nebo ho může zvrátit jo-jo efekt. Takže vlastně neexistuje žádné přesné časové období na shození nadbytečné tukové vrstvy, i když všude po internetu najdete oblíbené 12týdenní výzvy. Je hlavně třeba vyvažovat aktivitu s příjmem kalorií, zůstat soustředění a dávat si splnitelné, primárně krátkodobé cíle.

První výsledky nemusejí znamenat úspěch

Pokud uvidíte, že na začátku hmotnost klesá třeba o dvě kila za týden, ještě to není nevyhnutelně důvod pro radost. Existují totiž tři vysvětlení pro úbytek - ztráta tuku, vody nebo svalů. Během vyvážené stravy a pravidelné fyzické aktivity s největší pravděpodobností ztratíte tuk a uchováte si svaly - to je ale ideální stav, který se ne vždy podaří.

Zvyšte příjem čisté vody. Omezte či nejlépe úplně vyřaďte pití slazených či neslazených minerálek. Denně vypít 2 litry vody by mělo být rutinou. Při hubnutí zvyšte příjem čisté vody na 3 litry. Jednak si tím zaplníte žaludek, takže nebudete mít pocit hladu, a jednak tím výborně prospějete svému organismu.

Pokud se naopak více soustředíte na omezování kalorií nebo se pustíte do nejnovější zaručené diety na úkor cvičení, potom budete ztrácet všechny tři uvedené složky - nejpravděpodobněji větší poměr svaloviny a vody než tuku. To může na ručičce váhy vypadat skvěle, ale výsledky nikdy dlouho nevydrží. Proč? Protože pokud hmotnost znovu naberete, nahradí ji větší množství tuků a méně svalů.

Jen co přestanete držet dietu, tělo si myslí, že přijde další hladovění a tvrdě tak pracuje na tom, aby si uložilo každou dostupnou energii, kterou zvládne - s největší pravděpodobností půjde o tuk. To potom v reálu znamená, že získáte tělo, které se namísto vyrýsovaných svalů pyšní špeky.

Čím jste starší, tím je hubnutí složitější

Pokud jste si něčeho podobného všimli, tak věřte, že se jedná o holou pravdu. Pokud totiž stárnete, vaše tělo ztrácí svalovou hmotu, což zpomalí metabolickou rychlost, tedy tempo, jakým se spalují kalorie. Hubnutí však neovlivňuje jen věk.

Podepisuje se na něm také váš fitness věk, tedy počet roků, kdy jste byli fyzicky aktivní. Ten stanovuje nejen úroveň vaší fyzické zdatnosti, ale také rychlost, se kterou shazujete přebytečná kila. Zhubnout může být složitější záležitostí než jen jíst zdravě a do toho cvičit.

Pokud se tedy střetáváte se snahou pohnout ručičkou na váze, pak zvažte úlohu, jakou sehrává váš zdravotní styl. Jste ve stresu? Máte nedostatek spánku? Podporuje vás rodina a přátelé ve vaší snaze? Nemáte nějaké zdravotní problémy?

Zaručený recept není

Každé tělo je jedinečné a neexistuje recept, který by seděl naprosto univerzálně na každého z nás. Můžeme trénovat a jíst přesně jako někdo jiný, ale ve finále můžeme dosáhnout naprosto jiných výsledků, a to ať už lepších, či horších.

Naše rada je tak jednoduchá. Naslouchejte svému tělu a nechte se jím vést. Sledujte, co mu dělá a nedělá dobře, jak reaguje na to či ono. Právě tímto způsobem můžete dlouhodobě dosáhnout toho, že se bude nejen vaše tělo cítit dobře, ale dokonce i vy ve vašem těle; a to je pak harmonie, která způsobí, že budete nejen spokojeni, ale navíc i vypadat dobře.

KAM DÁL: Bojga hnědá dokáže vyšplhat i na sloup elektrického vedení. Ocas využívá jako laso.